Călin Georgescu a venit la Curtea de Apel București. Instanța decide dacă îl lasă liber în dosarul de înșelăciune

Călin Georgescu a venit la Curtea de Apel București. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Curtea de Apel București judecă marți contestația procurorilor DIICOT față de decizia instanței inferioare, prin care Călin Georgescu a fost lăsat liber în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Procurorii cer ca Georgescu să fie arestat.

Și avocații lui Călin Georgescu au contestat decizia Tribunalului București și au cerut ridicarea controlului judiciar.

Călin Georgescu și Ionel Rusen vor ajunge la Curtea de Apel București în jurul orei 9.00.

La instanță sunt prezente echipaje de jandarmerie, care au montat garduri de protecție. Au venit la Curtea de Apel București și câțiva susținători.

Un judecător de la Tribunalul București a respins marțea trecută cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Peste două zile, procurorii DIICOT au anunțat că au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în acest dosar. La percheziții, în casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri. În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.

De asemenea, telefoanele lui Călin Georgescu au fost luate pentru percheziții.

Surse au declarat că ar exista dovezi că o parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Rusen. Anchetatorii au primit răspunsuri la comisii rogatorii cu Letonia, Elveția, Italia, Marea Britanie.

Acuzațiile pe care i le aduc procurorii DIICOT:

„Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la vila acestuia din Mogoșoaia și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.