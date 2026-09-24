Un consilier local USR a fost arestat pentru violenţe la protestul oierilor din faţa Guvernului

Consilier local USR a fost arestat preventiv pentru violenţele de la protestul oierilor din faţa Guvernului, organizat marţi, 15 septembrie. Este vorba despre Dănuţ Dincă, de meserie fiind şi fermier într-o comună din Vaslui. Zeci de instigatori care s-au infiltrat la manifestaţia au ajuns deja în spatele gratiilor în acest caz. Printre ei se află şi doi foşti membri ai partidului condus de George Simion.

După lungi căutări şi audieri, anchetatorii au strâns indicii care arată că 25 de persoane ar fi făcut parte din grupul de instigatori de la incidentele violente izbucnite în timpul protestului ciobanilor din Piaţa Victoriei.

Dănuţ Dincă, despre care se ştie că ar fi deţinut aproape 500 de oi şi, în prezent, este consilier local USR din comuna Bogdănești, județul Vaslui, a fost pus sub arest preventiv. El este acuzat de violențe la protestul fermierilor din Piața Victoriei, care a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână. La un moment dat, unii dintre instigatorii care s-au infiltrat la manifestaţia oierilor au încercat să răstoarne o maşină a Jandarmeriei Capitalei.

Alţi indivizi au aruncat cu sticle și pietre spre jandarmi, după care au blocat tramvaieie și mașinile care treceau prin Piața Victoriei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, printre cei arestaţi se numără şi doi foşti membri ai partidului condus de George Simion, dar şi un consilier din USR. Toţi trei au contestat măsura arestului preventiv.

De asemenea, în acelaşi dosar, care, în acest moment, se află în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, alţi presupuşi instigatori au fost plasaţi şi sub alte măsuri: opt dintre ei se află în arest la domiciliu, iar patru au primit control judiciar.

În plus, unele dintre persoanele care au fost plasate sub măsura arestului la domiciliu au depus contestaţii şi, probabil, noi termene de judecată urmează să fie date în cursul săptămânii viitoare. Însă, decizia finală o vor avea judecătorii de la Tribunalul Bucureşti privind aceste măsuri restrictive.

Marţi, 15 septembrie 2026, crescătorii de oi și bovine au protestat în stradă față de restricțiile instituite de Guvern privind exportul de animale vii.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a transmis după evenimentele din faţa Guvernului, că "protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor".