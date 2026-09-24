57.000 de femei luptă în armata Ucrainei, în războiul declanșat de Rusia. Numărul lor s-a dublat de la începutul invaziei

Numărul femeilor din armata ucraineană s-a dublat de la începutul războiului. În imagine femeie soldat cu armă automată, în uniforma de luptă a armatei ucrainene. Sursă foto: Getty Images

Peste 76.000 de femei servesc în Forțele Armate Ucrainene, inclusiv 57.000 în posturi militare, scrie Kyiv Independent, care citează Statul Major General al armatei. Serviciul militar pentru femei este voluntar în Ucraina. Totuși, femeile cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu studii medicale sau farmaceutice, sunt obligate să se înregistreze în armată, din octombrie 2023. Drept urmare, acestea pot fi chemate în serviciu militar dacă îndeplinesc condiții considerate relevante.

În septembrie 2026, peste 20.000 dintre cele 57.000 de femei cu rol militar în armata ucraineană se aflau poziții de luptă, conform sursei citate.

„Când vorbim despre luptă, nu ar trebui să reducem rolul femeilor în război la simpla prezență în tranșee. Războiul modern cuprinde un spectru foarte larg de profesii militare. Acestea includ piloți de drone, specialiști în recunoaștere, medici, semnalizatori, artileriști, psihologi militari, specialiști în război electronic și multe altele”, a precizat Oksana Grigorieva, consilier militar.

Ucraina are patru femei cu grad de general

La nivelul anului 2026, patru femei din Ucraina dețineau gradul de general, menționează Kyiv Independent.

Tetiana Ostașcenko a ocupat funcția de comandant al Forțelor Medicale din armata ucraineană din 2021 până în 2023. Ea a devenit prima femeie care a primit gradul de general de brigadă și prima femeie care a condus serviciul medical militar al Forțelor Armate. Ostașcenko a fost promovată la gradul de general prin decret prezidențial pe 24 august 2021, înainte de începerea invaziei la scară largă a Rusiei.

Alte două femei, Iulia Laputina și Liudmila Șuhalei, au primit gradul de general-maior în timp ce serveau în Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în 2018 și, respectiv, 2020. De asemenea, Tetiana Podașevska a primit gradul de general pentru serviciile sale în Ministerul de Interne.

„Este important ca o femeie din armată să aibă astăzi oportunitatea de a parcurge întregul drum profesional, de la soldat la cele mai înalte grade de ofițer. Aceasta este o schimbare fundamentală față de trecut”, a subliniat consiliera citată de Kyiv Independent.

Numărul femeilor din armata Ucrainei practic s-a dublat de la începutul războiului

De la începutul invaziei Rusiei, numărul femeilor care servesc în rândul forțelor Kievului aproape s-a dublat. Schimbările în natura războiului au jucat un rol important în acest fenomen, deoarece armata modernă nu se rezumă doar la forța fizică, ci include tehnologie, informații, securitate cibernetică, medicină, comunicații și analiză, acestea fiind domenii în care femeile pot servi.

„Astăzi, nu vedem doar o creștere a numărului de femei în armată. Vedem o schimbare în cultura armatei ucrainene în sine.

Egalitatea de gen în Forțele Armate ale Ucrainei nu înseamnă ca femeile să reprezinte un anumit procent, ci să ne asigurăm că toți cei care sunt pregătiți să își servească țara au acces egal la oportunități, poziții și dezvoltare profesională și că sunt evaluați în funcție de performanța lor, nu de genul lor”, a conchis Oksana Grigorieva.