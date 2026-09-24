Euronews: Cum a ajuns Bulgaria „de la cea mai săracă țară din UE”, la un model european în capacitatea stocării energiei în baterii

Sit cu sisteme de stocare a energiei electrice în baterii montat în incinta fostei termocentrale Marița East 3 din Bulgaria. Foto: Profimedia Images

Birocrația redusă, o piață receptivă pentru energia verde și fondurile UE reprezintă principalele motive pentru care Bulgaria a ajuns un nou lider pe piața energetică din sud-estul Europei, informează Euronews.

Astfel, în condițiile în care țările din regiune au trecut prin crize energetice din cauza secetei din această vară, Bulgaria a avut de câștigat de pe urma construirii de capacități de stocare a energie în baterii, în paralel cu extinderea rapidă a surselor de energie solară.

În prezent, în Bulgaria, există aproximativ o sută de situri cu sisteme de stocare a energiei în baterii, majoritatea construite în ultimii doi ani.

În vară, jumătate din energia exportată de bulgari a fost vândută României

Aceste situri au fost amplasate în fostele zone industriale - dezafectate între timp - aerodromuri sau sunt deja integrate în centralele electrice existente, inclusiv cele pe bază de cărbune.

„Scala și viteza implementării capacităților de stocare a energiei în Bulgaria sunt fără precedent în context european,” a declarat Stavros Papathanassiou, profesor la Universitatea Tehnică Națională din Atena, pentru agenția de știri AFP.

Bateriile de stocare acumulează energia în surplus provenită de la instalațiile solare și o reintroduc apoi în rețeaua energetică, atunci când e cerere mare pe piață.

Această strategie de stocare a energiei de către Bulgaria s-a dovedit a fi un avantaj atunci când nivelurile extrem de scăzute ale Dunării au afectat direct capacitatea de generare de energie electrică de către centralele nucleare sau hidroelectrice din Europa de Est.

În iulie și august, Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din UE, a înregistrat exporturi nete de electricitate de aproximativ 830 de gigawați-oră pe lună, de peste două ori mai mult, comparativ cu media din lunile mai și iunie.

Doar în luna iulie, aproape jumătate din exporturile de energie ale Bulgariei au fost către România, energie evaluată la aproximativ 74 de milioane de euro.

Bulgaria are o capacitate de stocare a energiei în baterii de 5 ori mai mare decât a României

La Marița East 3, o termocentrală care în perioada comunistă era a doua din Bulgaria ca mărime, s-a reușit stranziția de cărbune la bateriile de stocare. În 2024, s-a redus drastic funcționarea termocentralei pe bază de cărbune, iar Marița East 3 s-a reprofilat pe actuala infrastructură alcătuită din baterii de stocare a energiei.

Am decis să deconectăm o unitate pe cărbune și să conectăm baterii”, a declarat Vasil Ștonov, șeful operațiunilor din Bulgaria pentru compania britanică de energie ContourGlobal.

„Cărbunele a ieșit, bateria a intrat. A fost locul potrivit la momentul potrivit”, a spus Ștonov.

Bulgaria deține 9% din capacitatea de stocare a energiei în baterii din UE și poate „servi drept un exemplu pozitiv pentru alte națiuni europene”, a spus Lennart Herrmann de la firma de cercetare și consultanță FfE.

Ministerul Energiei de la sofia a declarat că Bulgaria dispunea în această lună aproximativ 5,7 gigawați de capacitate operațională de stocare a bateriilor, ce echivalează, din punct de vedere al puterii, cu aproape un sfert din întreaga capacitate instalată de producere a energiei din Bulgaria și de peste cinci ori capacitatea operațională a bateriilor din România vecină