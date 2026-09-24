Sorin Grindeanu ironizează programul de guvernare propus de Mureșan: „La ce salariu are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT”

Sorin Grindeanu a anunțat joi, la finalul întâlnirii cu membrii organizației PSD Craiova, că PSD nu va vota Guvernul Mureșan. Foto: colaj Hepta/Agerpres

Sorin Grindeanu a ironizat joi, într-o conferință de presă la Craiova, programul de guvernare propus de premierul desemnat, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Președintele PSD a spus că a primit același document care a ajuns în presă, printr-un SMS. „Ăla nu e program de guvernare”, a spus Sorin Grindeanu, insinuând că documentul a fost scris cu ajutorul inteligenței artificiale. Președintele PSD a criticat, de asemenea, lipsa unor propuneri substanțiale. „Sunt lucruri generale, să fie bine, ca să nu fie rău”, a spus el.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat miercuri liniile directoare ale programului de guvernare pe care îl va depune la Parlamentul României în vederea obținerii votului de învestitură. Între altele, în ciorna programului de guvernare, premierul desemnat spune că vrea să crească pensii și salariile „de îndată ce situația bugetară ne va permite”. Același lucru îl spune și despre reducerea TVA la 19%.

Sorin Grindeanu a ironizat astăzi documentul pe care l-a primit de la premierul desemnat, dar și pe Siegfried Mureșan.

„Ăla nu e program de guvernare, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT, că ce are el acolo e cam second hand, de fapt el e Bolojan second hand”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă a reținut ceva din documentul pe care l-a primit de la Siegfried Mureșan, președintele PSD a răspuns: „Nu am ce să rețin, sunt lucruri generale, să fie bine, ca să nu fie rău, așa sunt acele linii directoare”.

Liderul social-democraților a spus că se aștepta ca până în acest moment Siegfried Mureșan să prezinte un program de guvernare și să inițieze un dialog cu PSD.

„Aroganța și tupeul lui Siegfried Mureșan sunt mai puternice decât dorința noastră de dialog”, a spus Grindeanu.

„Ne așteptam să discutăm despre programul de guvernare propus de Siegfried Vasile Mureșan. Din păcate nu am avut ce, nu am văzut un program de guvernare.

(...) Am așteptat să avem o discuție serioasă. Am așteptat ieri la Parlament ore bune. Am așteptat degeaba la partid, am așteptat azi de dimineață iar să ne fie trimis program de guvernare, până la această oră nu am absolut nimic

Pare o glumă această propunere. Eu cred că nu își dorește să fie prim ministru, dacă și-ar fi dorit ar fi tratat altcumva lucrurile”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunțat joi, la finalul întâlnirii cu membrii organizației PSD Craiova, că PSD nu va vota Guvernul Mureșan și a făcut din nou apel la premierul desemnat să își depună mandatul deoarece nu va strânge majoritatea necesară pentru învestitură.