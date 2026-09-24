DIICOT a pus sechestru pe casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost dus la audieri la DIICOT, după 9 ore de percheziții la vila sa din Mogoșoaia. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Procurorii DIICOT anunță, joi, într-un comunicat de presă, că au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

„Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 și nr.3 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Un judecător de la Tribunalul București a respins marți cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.



Decizia nu este definitivă, iar procurorii au contestat-o la Curtea de Apel.