Europa e în fața unei crize uriașe de motorină. SUA vrea să interzică exporturile, UE importă 60% din America

Importurile de motorină americană ale UE au crescut în ultimele luni, iar blocul comunitar importă în prezent aproximativ 57% din motorină din America. Foto: GettyImages

Oficialii UE au avertizat joi că un plan al SUA de a interzice exporturile de motorină timp de 90 de zile ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor europene și au declarat că blocul comunitar este în discuții cu administrația Trump pentru a renunța la interdicție, scrie Politico.

„Uniunea Europeană privește cu îngrijorare raportul conform căruia SUA intenționează să interzică exporturile de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană”, a declarat reporterilor Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, ramura executivă a UE, ca răspuns la o întrebare pentru Politico. „Orice perturbare ar risca să aibă un impact negativ asupra ambelor părți.”

În acest context, „contactele la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și administrația SUA sunt în curs de desfășurare”, iar UE se așteaptă ca „partenerii apropiați să se consulte reciproc înainte de a lua măsuri care afectează piețele comune”, a adăugat el.

Gill a refuzat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor diplomatice, dar a spus că „există voci puternice - și acolo - care cred că orice interdicție propusă de acest fel ar fi o idee foarte proastă”.

Europa, dependentă de motorină din SUA

Importurile de motorină americană ale UE au crescut în ultimele luni, iar blocul comunitar importă în prezent aproximativ 57% din motorină din America. Prețurile au crescut vertiginos pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Interdicția ar urma să dureze 90 de zile, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din partea fermierilor americani cu privire la creșterea prețurilor la combustibili. Cu toate acestea, măsura a atras o opoziție vehementă din partea sectorului petrolier american, care a avertizat că interdicția ar reduce semnificativ aprovizionarea globală. Secretarul pentru energie al lui Trump, Chris Wright, se opune, de asemenea, interdicției.

Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei, a adăugat că Bruxelles-ul „monitorizează piețele și securitatea aprovizionării foarte, foarte atent, împreună cu statele noastre membre”. Ea a spus că UE este un „mare importator de motorină din SUA” și rămâne o „piață solidă și atractivă pentru Statele Unite”.

Luna trecută, SUA au furnizat 420.000 de barili de motorină țărilor membre ale UE și Regatului Unit, reprezentând mai mult de jumătate din totalul importurilor din acea lună, potrivit Kpler. Dependența Europei de SUA pentru motorină a crescut în ultimele luni, după ce închiderea Strâmtorii Hormuz a dus la o scădere vertiginosă a importurilor din Qatar, Kuweit, Oman și Emiratele Arabe Unite.

Luna trecută, Germania a importat 30.000 de barili de motorină din SUA, potrivit Kpler. Anul acesta, importurile din SUA au reprezentat până acum aproximativ 18% din importurile Germaniei, potrivit asociației industriale en2x.

Regatul Unit, cel mai mare importator de motorină americană din Europa, cu 108.000 de barili luna trecută, conform Kpler, a avut o poziție oficială similară cu cea a Germaniei. „Autoritățile din Regatul Unit sunt aprovizionate cu benzină și motorină în mod normal, iar noi avem o aprovizionare diversă și rezistentă”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.