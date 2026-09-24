Premieră în Republica Moldova: O dronă prăbușită avea cameră încorporată. Poliția spune că ar fi modelul rusesc „Gerbera”

2 minute de citit Publicat la 13:54 24 Sep 2026 Modificat la 13:54 24 Sep 2026

Premieră în Republica Moldova: O dronă prăbușită avea cameră încorporată. Foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova

Poliția din Republica Moldova a găsit în raionul Florești fragmentele unei drone care prezintă elemente specifice modelului rusesc „Gerbera”. Aparatul era dotat și cu o cameră de bord, iar autoritățile spun că este pentru prima dată când descoperă un astfel de echipament pe teritoriul țării.

Patru drone au pătruns joi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Rusia lansa noi atacuri asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian din nordul țării.

„Potrivit constatărilor preliminare este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord”, a transmis Poliția.

Identificarea exactă a dronei urmează să fie făcută în urma expertizelor. Polițiștii încearcă să stabilească modelul, producătorul, caracteristicile tehnice și toate împrejurările în care aparatul a ajuns în zonă.

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Drona s-a lovit de un copac și a explodat

Din verificările făcute până acum rezultă că drona s-a izbit de un copac, după care a căzut la sol și a explodat.

Locul exploziei a fost identificat pe un câmp din apropierea unei ferme, în zona localității Cernița, raionul Florești.

Nu au fost raportate victime.

La fața locului au fost trimise echipele specializate ale Poliției, care au început cercetările și ridicarea fragmentelor pentru expertiză.

Localnicii au semnalat mai multe explozii

Poliția fusese alertată joi dimineață de mai mulți locuitori, după ce în diferite zone au fost auzite zgomote puternice, asemănătoare unor explozii.

În jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a anunțat autoritățile că a auzit o explozie. Din primele informații, aceasta s-ar fi produs în zona Camenca, în stânga Nistrului.

Ulterior, Poliția a primit o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, din raionul Florești.

În urma verificărilor, autoritățile au localizat locul exploziei pe un câmp din apropierea unei ferme, unde au fost găsite fragmentele dronei.

Poliția le-a cerut oamenilor să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte găsite la sol și să sune imediat la 112 dacă observă astfel de fragmente.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate tipul dronei și toate circumstanțele incidentului.