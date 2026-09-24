Curs valutar BNR pentru joi, 24 septembrie. Euro scade, după ce miercuri a atins un record. Totuşi, leul s-a depreciat faţă de dolar

<1 minut de citit Publicat la 13:59 24 Sep 2026 Modificat la 13:59 24 Sep 2026

Curs valutar BNR pentru joi, 24 septembrie. Sursa foto: Getty Images

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2770 lei, în scădere cu 0,18 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2788 lei, notează Agerpres.

În schimb, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6395 lei, în creştere cu 1,30 bani (+0,28%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,6265 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6067 lei, în scădere cu 1,38 bani (-0,25%), faţă de 5,6205 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 634,6613 lei, de la 641,4000 lei, în şedinţa precedentă.