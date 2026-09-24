Inginerii au dragat 380.000 de metri cub de nisip din râul Mississippi și l-au folosit pentru a construi 7 insule

Americanii au construit şapte insule artificiale cu nisipul extras din fluviul Mississippi. Sursa foto: Hepta

Districtul St. Paul al Corpului de Ingineri al Armatei SUA (USACE) a finalizat proiectul de reabilitare și ameliorare a habitatului lacului McGregor, în valoare de 25 de milioane de dolari. Astfel, s-au încheiat lucrările majore la acest lac secundar (braț mort) cu o suprafață de 80,9 hectare, situat în sectorul „Pool 10” al fluviului Mississippi, lângă Prairie du Chien, Wisconsin, notează Baird Maritime. Lucrările de restaurare au început în 2020 şi s-au folosit 382.277 de metri cubi de nisip fluvial curat, extras prin dragare din canalul navigabil al fluviului Mississippi, pentru a construi șapte insule artificiale.

Amplasată în cadrul Rezervației Naționale de Faună Sălbatică și Pești din bazinul superior al fluviului Mississippi, zona lacului face parte dintr-un coridor fluvial ale cărui păduri oferă habitat pentru păsări cântătoare migratoare, precum și pentru vulturi pleșuvi (care cuibăresc aici), stârci, pescărași albaștri și alte specii de păsări.

Potrivit USACE, inițiativa a vizat consolidarea habitatului piscicol din apele secundare, stimularea dezvoltării vegetației emergente și submerse, diversificarea pe categorii de vârstă și specii a pădurilor de luncă cu regenerare naturală, precum și limitarea eroziunii pentru protejarea mediilor acvatice și terestre.

S-au construit şapte insule

Lucrările de restaurare au început în 2020, utilizându-se 500.000 de yarzi cubi (382.277 de metri cubi) de nisip fluvial curat, extras prin dragare din canalul navigabil al fluviului Mississippi, pentru a construi șapte insule.

Operațiunile de dragare au vizat, de asemenea, curățarea a 35 de acri (14,2 hectare) de zone piscicole din apele adiacente pentru a crea spații de iernare pentru pești, materialul excavat fiind depus peste noile formațiuni de teren pentru a favoriza dezvoltarea vegetației.

Au stabilizat şi o porțiune de țărm

Pe lângă crearea insulelor, echipele de ingineri au amenajat cinci structuri din piatră și au stabilizat o porțiune de țărm cu o lungime de peste o milă (1,6 kilometri).

În total, proiectul a îmbunătățit peste 270 de acri (109,3 hectare) de habitat acvatic, a ameliorat peste 45 de acri (18,2 hectare) de pădure de luncă și a protejat 22 de acri (8,9 hectare) de zone umede.

Lucrările au durat 6 ani

Lucrările la proiectul de restaurare au început în anul 2020. Dragarea canalului principal asigură continuitatea navigației pe fluviul Mississippi. S-a creat astfel un habitat de iernare pentru pești, iar materialul rezultat a fost folosit pentru acoperirea insulelor în vederea dezvoltării vegetației.

Acest proiect face parte din programul de restaurare a cursului superior al fluviului Mississippi. Programul asigură dezvoltarea și îmbunătățirea coordonată a sistemului fluviului Mississippi în sectorul său superior, punând accentul în primul rând pe proiecte de restaurare a habitatelor și pe monitorizarea resurselor.

Pe parcursul celor 40 de ani de existență a programului, au fost finalizate peste 62 de proiecte vizând habitatele, care au adus beneficii unei suprafețe de aproximativ 120.000 de acri, pe segmentul cuprins între Minneapolis și St. Louis.

Fluviul Mississippi, principala sursă de apă pentru 50 de localități din SUA, este amenințat de poluarea chimică – care a creat zone moarte, lipsite de oxigen, în Golful Mexic, de creșterea nivelului mării, ce accelerează dispariția zonelor umede și pătrunderea apei sărate, precum și de secetele intermitente.