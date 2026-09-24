Cătălin Predoiu anunţă că votează Guvernul Mureșan: „S-a ajuns și în PNL să acceptăm ideea unui premier liberal, altul decât Bolojan”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, joi, că, dacă Guvernul Siegfried Mureșan va ajunge la vot în Parlament, el îl va vota şi observă că "s-a ajuns şi în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD".

Predoiu consideră că România are nevoie de un guvern "pro-occidental cu puteri depline".

"Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline.

Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliției ar fi fost posibilă și peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid", a postat Predoiu pe Faecbook.

Tabăra anti-Bolojan din PNL anunță că votează Guvernul Mureșan

Deputata PNL Alina Gorghiu a anunțat miercuri seară, într-o declarație video postată pe Facebook, că va vota pentru Guvernul Mureșan, iar dacă acesta nu strânge o majoritate, va vota și următoarea formulă de guvernare.

Ea a declarat că PNL a ajuns în aceeași situație ca atunci când a fost desemnat Adrian Veștea în funcția de premier, dar atunci „unii s-au gândit prea mult la propria carieră” și au prelungit criza. În același timp, europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că le recomandă celor 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din PNL să voteze guvernul „undercover Bolojan 2”.

Ea a declarat că PNL a ajuns în aceeași situație ca atunci când a fost desemnat Adrian Veștea în funcția de premier, dar atunci „unii s-au gândit prea mult la propria carieră” și au prelungit criza. În același timp, europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că le recomandă celor 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din PNL să voteze guvernul „undercover Bolojan 2”.

Surse: Ce a discutat Grindeanu cu Bolojan, despre Guvernul Mureșan

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, având în vedere că acesta nu are voturile necesare în Parlament, însă liderul PNL a refuzat, potrivit surselor Antena 3 CNN. Joi, Grindeanu a anunțat că amână deocamdată decizia privind viitorul Guvern, ședința conducerii partidului urmând să aibă loc cel mai devreme luni.

Potrivit acelorași informații, social-democrații ar putea lua în calcul susținerea unui guvern condus de un premier tehnocrat, dar din care să facă parte și miniștri politici. Într-o asemenea formulă, PSD ar putea atât să voteze Cabinetul, cât și să intre la guvernare cu propriii miniștri.

Ședința Consiliului Politic Național al PSD, programată inițial pentru vineri, nu va mai avea loc atunci. O variantă luată în calcul este ca reuniunea să fie organizată online, luni.