PSD: Asistăm la o încleştare pe funcţii. Mureşan să îşi depună cât mai rapid mandatul

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Hepta

Partidul Social Democrat i-a solicitat, joi, premierului desemnat Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul, susţinând că, în timp ce "România este în criză" şi oamenii suferă, PNL, USR şi UMDR, "trei partide mici, rupte complet de realitate", se bat pe funcţii.

"România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcţii! PSD denunţă mascarada 'Guvernului Mureşan' care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleştare pe funcţii între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni şi problemele presante ale ţării. Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganţi! O piesă în care marii apostoli ai 'reformelor' şi ai 'responsabilităţii' se bat, fără ruşine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiţiei şi toţi pe Ministerul Afacerilor Interne şi pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerităţii", a transmis PSD pe Facebook.

Social-democraţii menţionează că, "în mod iresponsabil", Siegfried Vasile Mureşan anunţă că nu-şi depune mandatul, deşi ştie bine că n-are nicio şansă să obţină votul unei majorităţi parlamentare.

"Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să îşi depună cât mai rapid mandatul. România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcţii", precizează PSD.