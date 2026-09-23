Vortexul polar revine. Se formează deasupra Polului Nord și e mai puternic decât de obicei

Vortexul polar începe să se formeze deasupra Polului Nord FOTO: Getty Images

Vortexul polar începe să se formeze deasupra Polului Nord și își începe sezonul mai puternic decât în mod normal. Și deși acest lucru anunță o iarnă extrem de rece, prognozele sunt complicate din cauza unui fenomen El Niño foarte puternic care se dezvoltă în Pacificul tropical. Astfel, cele două tipare atmosferice ar putea influența modul în care va evolua iarna.

Vortexul polar este o circulație atmosferică de mari dimensiuni, formată din aer rece și vânturi puternice, care se dezvoltă în atmosfera superioară deasupra Arcticii în fiecare iarnă. Atunci când este puternic și stabil, poate contribui la menținerea celui mai rece aer arctic în apropierea Polului Nord. Când slăbește sau este perturbat, o parte din acest aer rece se poate deplasa spre sud, către Statele Unite și alte regiuni ale emisferei nordice.

Vortexul din acest an se intensifică în stratosferă pe măsură ce temperaturile scad deasupra Polului Nord. Prognozele arată că acesta ar putea deveni mai puternic decât în mod normal la sfârșitul lunii septembrie, înainte de a reveni către valori mai apropiate de cele obișnuite în octombrie, potrivit USA Today.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar este o circulație atmosferică de mari dimensiuni, formată din aer rece și vânturi puternice, care se dezvoltă deasupra Arcticii în timpul sezonului rece din emisfera nordică, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).

În această perioadă a anului, cea mai mare atenție este acordată vortexului polar stratosferic, care se formează la mare altitudine, pe măsură ce stratosfera arctică se răcește. Circulația este cea mai puternică atunci când diferența de temperatură dintre regiunea polară rece și zonele mai calde situate mai la sud devine mare.

Când circulația este puternică și relativ stabilă, vânturile sale pot contribui la menținerea aerului rece concentrat în apropierea Polului Nord. Când vortexul devine mai slab, se alungește sau își schimbă poziția, atmosfera poate deveni mai favorabilă deplasării aerului arctic către sud.

Vortexul polar este mai puternic decât în mod normal. Ce înseamnă asta pentru iarnă?

Vortexul polar se intensifică deasupra Arcticii pe măsură ce emisfera nordică intră în toamnă.

Un vortex polar mai puternic și mai stabil poate contribui la menținerea celui mai rece aer arctic în apropierea Polului Nord, în loc să permită acestuia să se deplaseze spre sud. Întrebarea mai importantă pentru iarnă este dacă situația se va schimba mai târziu în sezon.

Vortexul polar stratosferic se dezvoltă normal pentru această perioadă a anului și este în prezent ceva mai puternic decât media, potrivit datelor atmosferice recente. Prognozele pe termen lung indică posibilitatea ca vortexul să slăbească mai târziu în iarnă, în special în jurul lunilor ianuarie și februarie.

Această posibilă schimbare este ceea ce meteorologii vor urmări.

Când vortexul este puternic și stabil, vânturile sale contribuie la menținerea aerului rece arctic în zona polară. Dar atunci când slăbește sau este perturbat, aerul arctic poate avea mai multe oportunități să se deplaseze către latitudinile medii.

Când aerul arctic întâlnește un sistem de furtuni bogat în umezeală, combinația poate produce ninsori abundente și viscole. În acest an, El Niño poate contribui la furnizarea acestei umezelii prin intensificarea curentului cu jet din sud și direcționarea unei cantități mai mari de umezeală din Pacific către Statele Unite.

De ce se intensifică vortexul polar acum

Vortexul polar se dezvoltă în mod natural la sfârșitul verii și în timpul toamnei, pe măsură ce lumina solară scade deasupra Arcticii, iar stratosfera începe să se răcească.

Observațiile recente arată că vortexul din 2026–2027 se intensifică pe măsură ce începe această răcire sezonieră. Datele NASA analizate la jumătatea lunii septembrie au indicat că vânturile din jurul latitudinii de 60 de grade nord, în stratosfera inferioară, erau peste media pe termen lung pentru această dată. Revenirea și intensificarea acestor vânturi dinspre vest fac parte din dezvoltarea sezonieră normală a vortexului.

Prognozele sistemului de modele europene indică, de asemenea, că vortexul va deveni mai bine organizat până la sfârșitul lunii septembrie, înainte de a reveni către valori mai apropiate de cele obișnuite în octombrie.

Prin urmare, un vortex polar mai puternic decât normal în septembrie nu reprezintă un avertisment că iarna va fi neobișnuit de rece. De fapt, un vortex puternic poate contribui la menținerea celui mai rece aer arctic mai departe spre nord.

Ar putea vortexul polar să slăbească în această iarnă?

Prognozele sezoniere pe termen lung analizate de Severe Weather Europe indică posibilitatea ca circulația stratosferică să slăbească în lunile ianuarie și februarie. O altă analiză a acelorași prognoze sezoniere descrie un vortex mai puternic la începutul iernii, urmat de o diminuare a intensității vânturilor sale în partea de mijloc și în cea de-a doua parte a sezonului.

Acesta este un semnal sezonier, nu o prognoză privind prăbușirea vortexului polar.

O perturbare majoră, cunoscută sub denumirea de Încălzire Stratosferică Bruscă, are loc atunci când temperaturile din stratosferă cresc rapid, iar vânturile obișnuite dinspre vest ale vortexului polar slăbesc dramatic sau chiar își schimbă direcția.

Astfel de evenimente pot influența circulația din straturile mai joase ale atmosferei, uneori crescând probabilitatea unor pătrunderi ale aerului arctic în regiunile de latitudine medie.

Însă momentul și localizarea acestor efecte la suprafață variază. Iar o prognoză realizată în septembrie nu poate anticipa în mod fiabil dacă va avea loc, peste câteva luni, o Încălzire Stratosferică Bruscă majoră.

Ce înseamnă prăbușirea vortexului polar

O Încălzire Stratosferică Bruscă, sau SSW, este una dintre cele mai importante modalități prin care vortexul polar poate fi perturbat.

În timpul unui astfel de eveniment, temperaturile din stratosfera superioară pot crește cu câteva zeci de grade în doar câteva zile. Încălzirea poate slăbi vortexul, îl poate deplasa sau îl poate împărți în mai multe componente.

Aceste schimbări nu ajung imediat la suprafața Pământului.

Perturbările stratosferice pot avea nevoie de câteva zile până la câteva săptămâni pentru a se propaga în jos, către atmosfera inferioară. Dacă perturbarea interacționează cu circulația troposferică, poate contribui la apariția unui tipar care permite aerului rece arctic să se deplaseze mai mult spre sud.

Dar un SSW nu produce automat o furtună majoră de zăpadă sau un val de frig prelungit în Statele Unite. Evoluția vremii depinde de tiparul atmosferic general care este deja prezent.

Cum se leagă El Niño de vortexul polar

În această iarnă există și un alt factor atmosferic major: El Niño.

Centrul de Prognoză Climatică al NOAA a anunțat pe 10 septembrie că El Niño se intensifică, existând o probabilitate de peste 90% ca în toamna și iarna 2026–2027 din emisfera nordică să se producă un episod foarte puternic. NOAA a mai precizat că există o probabilitate de 75% ca perioada octombrie–decembrie să atingă pragul pentru un eveniment de intensitate istorică, pe baza înregistrărilor care datează din 1950.

Episoadele puternice de El Niño pot modifica circulația atmosferică și pot influența curentul cu jet. Cercetările și analizele sezoniere arată, de asemenea, că El Niño poate influența circulația stratosferică prin modificarea undelor atmosferice de mare amploare.

Analiza pe termen lung realizată de Severe Weather Europe observă că El Niño-ul puternic aflat în dezvoltare ar putea contribui la crearea unui tipar favorabil unei perturbări a vortexului polar în mijlocul iernii.