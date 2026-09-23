Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan: S-a intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru deszăpezire

Drumarii le recomandă șoferilor să nu plece la drum „dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă”. Foto: Captură video DRDP Brașov / Facebook

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a intervenit, în noaptea de marți spre miercuri, pe Transfăgărășan pentru deszăpezirea drumului, după o ninsoare abundentă. Drumarii au intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare, iar în zona Bâlea Lac se circulă în condiții de iarnă.

„Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, a transmis DRDP Brașov.

Astfel, drumarii le recomandă șoferilor să nu plece la drum „dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă”.

„Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă”, se mai arată în descrierea videoclipului.

În noaptea de luni spre marţi, s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărăşan. Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.

Marţi dimineaţă, la Bâlea Lac se înregistrau -2 grade Celsius şi un strat subţire de zăpadă depus din cursul nopţii.