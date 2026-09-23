Motorina a ajuns mai scumpă decât benzina cu aproape 1 leu pe litru. Cât costă carburanţii miercuri, 23 septembrie

Motorina a ajuns mai scumpă decât benzina cu aproape 1 leu pe litru. Foto: Getty Images

Motorina şi benzina îşi menţin preţurile ridicate de la pompă şi miercuri, 23 septembrie. Diferenta de preţ dintre carburanţi a ajuns la aproape 1 leu pe litru. Astfel, benzina standard se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 9,93 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 10,91 lei/litru, notează Peco Online.

Preţurile sunt asemănătoare în majoritatea oraşelor mari din ţară. La Timişoara, benzina se comercializează cu 9,91 lei/litru, iar motorina cu 10,88 lei/litru.

La nivel naţional, un litru de GPL costă, în medie, 4,7 lei.

Criza motorinei ar putea ține până în 2027

Este puţin probabil ca deficitul global de motorină, impulsionat de conflictele din Iran şi Ucraina, să se atenueze înainte de 2027, ceea ce înseamnă că preţurile ridicate la combustibilul care afectează economiile din întreaga lume vor persista.

Spaţiile de depozitare a motorinei disponibile pentru închiriere în America de Nord şi în Insulele Caraibe au crescut la maximumul ultimilor patru ani, ajungând la 13 milioane de barili pentru luna octombrie, de la 11 milioane de barili în iunie, a declarat directorul operaţional al The Tank Tiger, Steven Barsamian.

Şi stocurile europene de motorină sunt reduse. În luna iulie, stocurile din hub-ul de stocare, rafinare şi tranzacţionare Amsterdam-Rotterdam-Anvers erau cu 16% sub media ultimilor cinci ani, conform celor mai recente date furnizate de Insights Global.