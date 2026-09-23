Kelemen Hunor, despre Nicuşor Dan: ”Omul este absolut imun la presiune. Nu e rău, că asta ar însemna că schimbi direcţia în fiecare zi”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat Președintele Nicuşor Dan, este ”absolut imun la presiune”. FOTO: Administrația Prezidențială

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat Președintele Nicuşor Dan, este ”absolut imun la presiune”, fie că e vorba de presiunea timpului sau de presiunea din partea celor care l-au susţinut. ”Până la urmă, nu e rău ca preşedintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimb direcţia în fiecare zi”, a spus liderul UDMR, într-un interviu la Euronews.

”Eu ce am învățat în această perioadă și ce am învățat când Nicușor Dan era primar și când era în societatea civilă e că omul este absolut imun la presiune. Ori învățăm asta cu toții, ori, dacă nu, asta e. Până la urmă, nu e rău ca Președintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimbi direcția în fiecare zi. A făcut o desemnare, Parlamentul trebuie să decidă ce va face, nu președintele. Dacă Parlamentul nu reușește, președintele mai face o desemnare și lasă liderii să negociere.

La prima desemnare și la a doua desemnare, trebuie să vedem următoarea situație: niciunul dintre noi nu am propus niciun premier. Ce era să facă? Putem să aruncăm vina spre președinte, dar liderii n-au făcut nicio propunere. După ce a căzut guvernul Veștea, da, într-adevăr, PSD s-a dus cu Sorin Grindeanu și noi ne-am dus cu Siegfried Mureșan.

Asta era după ce a picat guvernul propus de Veștea. Dar până la acel moment, ne-am dus la consultări, am zis că s-ar putea și așa, și invers, și într-un fel, și în altul, dar, fără propunere, fără nominalizare, ce era să facă președintele?

Nu se poate. Ceea ce întâmplă azi în România este fără exemplu. Eu mă și mir că încă suntem în picioare. Ceea ce se întâmplă de luni de zile nu e vina Președintelui. Se poate discuta momentul moțiunii, s-ar fi putut altfel, nu s-ar fi putut, nu știu, dar aici Parlamentul trebuia să asigure majoritate pentru Guvern, nu președintele. Dacă nu a primit de la nimeni o astfel de majoritate, pe un acord politic, ce era să facă?”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR susține că dacă Guvernul Mureșan nu trece de votul Parlamentului, Nicușor Dan mai are varianta cu propunerea PSD, Sorin Grindeanu.

”Și dacă pică acest guvern, președintele are posibilitatea de a dizolva Parlamentul sau merge logic pe următoarea încercare, cu PSD. Eu încerc să gândesc logic. A făcut propunerea cu domnul Mureșan și, dacă nu reușește, mai are o propunere pe masă, propunerea PSD. Și mai are și a treia posibilitate, fiindcă Constituția spune că 'poate dizolva', nu-l obligă să meargă spre dizolvarea Parlamentului. Deci mai are cel puțin două zaruri de aruncat. Încerc să mă gândesc logic.”