Nicușor Dan, la CNN: ”Nu cred că e foarte probabil ca Rusia să atace NATO în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a declarat într-un interviu pentru CNN că ”nu este foarte probabil” ca Rusia să atace un stat vecin ”în următorii unu-doi ani”, dar Alianța trebuie să fie pregătită. De asemenea, şeful statului a apreciat că nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului şi că preşedintele Donald Trump ”are dreptate” că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare.

Nicuşor Dan a transmis că Rusia nu este pregătită acum să negocieze pacea în Ucraina și a pledat pentru continuarea sprijinului pentru Kiev.

În același timp, preşedintele se declară de acord cu Donald Trump când cere Europei să contribuie mai mult la propria apărare.

Întrebat cât de aproape crede că este Rusia de un atac asupra unei ţări NATO, Nicușor Dan a răspuns că ”este foarte probabil în următorii unu, doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”.

În opinia Președintelui, Rusia nu este cu adevărat pregătită să negocieze încheierea războiului.

”În acest moment, nu. Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei.

Mă bucur că liderii și principalii politicieni înțeleg această amenințare în Europa. Și-au majorat cheltuielile pentru apărare. Au început să coopereze mai mult. Înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite.

Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan susține miercuri unul dintre cele mai importante discursuri externe de la începutul mandatului său. Președintele României vorbește în plenul Adunării Generale a ONU, la New York, despre cele mai mari amenințări la adresa securității internaționale. Războiul din Ucraina, agresiunea rusă, atacurile cu drone, securitatea la Marea Neagră și dezinformarea sunt printre temele centrale.

Participarea la această sesiune a Adunării Generale a ONU este pentru noi o oportunitatea de a prezenta punctul de vedere al României cu privire la securitatea regiunii în special şi de a fi în contact cu alţi lideri pe subiectele care ne interesează, a declarat luni seară, la New York, Preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat într-un briefing cu jurnaliştii români care sunt priorităţile la Adunarea Generală a ONU la care participă în această perioadă la segmentul de nivel înalt, Nicuşor Dan a dat de înţeles că principala prioritate este securitatea regiunii. "Este o întâlnire anuală, dar care în acest an se preocupă foarte mult de zona de securitate, şi România, evident, trăieşte într-o regiune în care există provocări de securitate şi dorim să prezentăm poziţia României pe această chestiune şi, evident, să fim în contact cu alţi lideri ca să vedem cum putem să ne coordonăm, ca acţiunile noastre să ducă la stabilizarea regiunii", a declarat şeful statului.