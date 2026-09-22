Comisia Europeană vrea puteri mai mari în cazul unei crize energetice. Bruxelles-ul ar putea impune țărilor să-și reducă consumul

Comisia Europeană își dorește implementarea unui sistem timpuriu de atenționare în cazul unei crize energetice. Foto: Getty Images

Comisia Europeană vrea să fie învestită cu noi puteri care să îi permită să impună reduceri ale consumului de energie electrică statelor membre și să blocheze măsuri adoptate la nivel național care pun în pericol aprovizionarea cu energie în alte zone ale Europei în eventualitatea unei crize majore, potrivit unui proiect obținut de Euronews.

Conform acestui document, care nu este în varianta finală, Bruxelles-ul și-ar dori competențe mai aplicate în gestionarea urgențelor energetice. Comisia Europeană vrea să aibă capacitatea să declare alarmă regională sau la nivelul întregii Uniuni privind consumul de electricitate. De asemenea, Comisia vrea și puterea de a le impune țărilor o reducere a consumului cu un anumit procent.

Pachetul de măsuri propuse de Comisia Europeană privind securitatea energetică a Uniunii ar fi trebuit să fie făcut public la începutul acestui an. Propunerile ar fi trebuit să fie concepute în mare parte în jurul lecțiilor învățate după criza energiei din 2022-2023, când Europa și-a pierdut mare parte din alimentarea cu gaze, după ce Moscova a invadat la scară largă Ucraina.

Însă, noile șocuri privind aprovizionarea și prețurile provocate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului au dat peste cap aceste planuri și au forțat Bruxelles-ul să își regândească strategia.

Potrivit proiectului obținut de Euronews, Europa vrea să fie pregătită acum în fața unor multiple amenințări: de la penurii de aprovizionare și fenomene meteo extreme la atacuri cibernetice și atacuri fizice asupra infrastructurii critice, precum sabotajul asupra Nord Stream și atacurile împotriva rețelei electrice a Germaniei.

Astfel, Comisia Europeană propune să primească competențe noi care să îi permită, de exemplu, să declare o alertă regională sau la nivelul UE privind energia electrică dacă identifică un risc semnificativ de criză energetică.

După consultarea cu Grupul de coordonare pentru energie electrică (un organism la nivel înalt care reunește statele membre, industria și oficiali ai UE), Comisia Europeană își dorește să aibă capacitatea să ceară statelor membre reducerea consumului. Procentul va fi stabilit de Bruxelles.

„Astfel de măsuri pot include ajustări obligatorii ale consumului la nivel național (...) Comisia va specifica în declarația de alertă nivelul reducerilor de consum necesare”, se arată în proiectul citat.

Un sistem de avertizare timpurie, în pregătire

Conform planurilor citate, Comisia Europeană își dorește, de asemenea, implementarea unui sistem timpuriu de atenționare în cazul unei crize energetice.

Astfel, Comisia ar emite inițial o alertă timpurie sau o alarmă națională înainte să declare stare de urgență, odată ce măsurile bazate pe mecanisme de piață - inclusiv subvenții, taxe sau sisteme de comercializare a certificatelor de emisii - au fost epuizate, iar furnizarea de energie electrică nu mai poate acoperi cererea.

Bruxelles-ul își dorește, de asemenea, ca guvernelor să își coordoneze intervențiile și să evite adoptarea unor măsuri naționale care ar putea restricționa fluxurile transfrontaliere de electricitate sau gaze, agravând astfel penuria din țările vecine.

Comisia susține că măsurile unilaterale adoptate de un stat membru în timpul unei penurii pot afecta piața internă și pot produce efecte negative în alte state.

Problema a devenit tot mai presantă, în condițiile în care blocul comunitar se confruntă în prezent cu potențiale penurii de combustibili, situație care l-a determinat pe președintele francez Emmanuel Macron să ceară Bruxelles-ului reevaluarea mecanismului comun de achiziție a gazelor creat după războiul din Ucraina și renunțarea bruscă la gazele rusești.

„Limitări stricte” pentru centralele pe gaze

Strategia gândită de Comisia Europeană consideră penuriile de gaze și de electricitate drept două fețe ale aceleiași monede: asigurarea unor volume suficiente de gaze.

Potrivit documentului, statele vor fi rugate să identifice centralele electrice pe gaz care sunt „strict limitate la volumele critice de gaze necesare pentru menținerea stabilității rețelei electrice”.

În contextul eforturilor tot mai mari de electrificare în Europa, sistemul energetic al UE devine din ce în ce mai dependent de electricitate. În acest context, dependența producției din surse regenerabile de condițiile meteorologice ridică temeri privind pene de curent intermitente.

Conform proiectului, Comisia Europeană vrea evaluări mai detaliate, pe termen scurt și sezonier, privind adecvarea sistemului energetic, inclusiv riscurile generate de fenomene meteorologice extreme, oprirea centralelor electrice, defecțiuni ale rețelelor de transport, vârfuri de consum și fluctuații ale producției de energie regenerabilă.

Stocuri de piese de schimb

Bruxelles-ul vrea, de asemenea, să își facă stocuri de piese de schimb esențiale pentru infrastructura energetică.

Pe fondul creșterii amenințărilor reprezentate de drone în apropierea infrastructurii energetice, Comisia dorește ca capacitatea de a repara rapid sistemul să fie considerată parte a securității energetice.

Astfel, potrivit documentului, UE va avea o listă de piese de schimb esențiale pentru a asigura funcționarea rețelelor de electricitate și gaze și pentru repararea rapidă în eventualitatea unui incident.

Operatorii din sectorul energetic ar urma să raporteze ce echipamente dețin, iar autoritățile energetice ale UE ar stabili niveluri minime de stoc, în funcție de factori precum riscurile de aprovizionare, timpul necesar pentru înlocuirea echipamentelor și importanța fiecărei componente pentru fluxurile energetice transfrontaliere.

De asemenea, Comisia Europeană va recomanda țărilor să construiască rezerve regionale de echipamente cheie.