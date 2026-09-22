Macron i-a scris Ursulei von der Leyen să îi ceară să amâne regulile pentru metan ca să fie prețuri mai mici la energie și carburanți

1 minut de citit Publicat la 23:23 22 Sep 2026 Modificat la 23:30 22 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să relaxeze regulile UE privind compoziția combustibililor și obligațiile de raportare a emisiilor de metan, în încercarea de a menține sub control creșterea prețurilor, scrie Politico.

Macron a cerut Comisiei să amâne cu un an noile reguli ale UE care ar impune amenzi companiilor de petrol și gaze care nu își raportează emisiile de metan.

Regula, concepută pentru a reduce emisiile unuia dintre cele mai puternice gaze care încălzesc planeta, a fost aspru criticată de guvernul SUA și de sectorul combustibililor fosili, care spun că va speria importatorii de petrol și gaze și va pune în pericol securitatea energetică a Europei.

Președintele francez a propus, de asemenea, o atenuare temporară a normelor UE privind calitatea combustibililor, care reglementează parametri precum nivelul densității și limitele de vaporizare, și permiterea utilizării mai multor biocombustibili în motorină.

„Cred că este util să vă atrag atenția asupra câtorva puncte care, dacă sunt abordate și implementate la nivel european, ar putea consolida colectiv capacitățile noastre de import și producție pe termen scurt”, a scris Macron într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen, vinerea trecută, și consultată de Politico. Scrisoarea a fost relatată inițial de presa franceză.

Comisia recomandase deja țărilor membre să amâne amenzile pentru contravenienți până la sfârșitul anului 2029. Însă, pentru a oferi mai multă certitudine juridică importatorilor de combustibili fosili, președintele francez a solicitat amânarea clară a acestor reguli cu un an.

De câteva luni, guvernul Franței acordă subvenții pentru combustibil sectoarelor cele mai afectate și se așteaptă să prezinte noi măsuri.

Franța va organiza o reuniune a G7 pentru a aborda creșterea exorbitantă a prețurilor la combustibili și celelalte consecințe ale crizei din Orientul Mijlociu.