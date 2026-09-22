Dom de căldură peste Europa în octombrie: Mai multe țări vor fi „lovite” de anomalii termice, inclusiv temperaturi de 40°C

6 minute de citit Publicat la 18:07 22 Sep 2026 Modificat la 18:07 22 Sep 2026

Val de căldură peste Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Severe Weather Europe

Un dom de căldură peste Europa în octombrie se conturează pe măsură ce luna septembrie se apropie de final, iar un val de aer neobișnuit de cald se extinde dinspre sudul continentului către vestul, centrul și nordul Europei. Temperaturile la aproximativ 1.500 de metri altitudine ar putea ajunge local cu 8 până la 12 grade Celsius peste valorile normale, potrivit prognozelor prezentate de Severe Weather Europe.

Un puternic câmp de presiune ridicată se dezvoltă deasupra Europei continentale, favorizând transportul aerului cald dinspre Mediterana și nordul Africii către nord. Fenomenul ar urma să se mențină până la sfârșitul lunii septembrie și să se extindă în primele zile ale lunii octombrie.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate inițial în Peninsula Iberică și Franța, însă masa de aer cald ar urma să avanseze ulterior spre Germania, Polonia, regiunea baltică și Scandinavia.

Ce este „domul de căldură” și cum se formează

Un dom de căldură este asociat cu o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată care se instalează și persistă deasupra unei regiuni. Aerul cald este menținut în apropierea solului, în timp ce mișcarea descendentă a aerului contribuie la încălzirea acestuia.

Fenomenul poate fi comparat cu un capac pus peste o oală: aerul cald este prins în straturile inferioare ale atmosferei, iar temperaturile de la suprafață cresc.

În situația prognozată pentru Europa, un talveg atmosferic adânc deasupra Atlanticului contribuie la deplasarea unui curent de aer cald dinspre sud către continent. În același timp, zona de presiune ridicată împiedică pătrunderea sistemelor atmosferice din Atlantic în mare parte din Europa continentală.

Rezultatul este o perioadă de vreme stabilă, uscată și neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lunii septembrie și începutul lui octombrie.

Spania și Portugalia, cele mai afectate de căldură

Peninsula Iberică se află în centrul episodului de căldură.

În Spania și Portugalia sunt prognozate temperaturi de 34-38 de grade Celsius în zonele sudice și centrale până la sfârșitul săptămânii. În anumite regiuni din Spania, temperaturile maxime ar putea ajunge chiar în jurul valorii de 40 de grade Celsius, în special între joi și sâmbătă.

În centrul și nord-estul Spaniei, temperaturile ar urma să urce în zona valorilor de 30-35 de grade Celsius.

Aerul va fi foarte uscat, ceea ce poate accentua efectul temperaturilor ridicate.

Franța se pregătește pentru temperaturi de până la 36 de grade

Valul de căldură se extinde treptat din Peninsula Iberică spre Franța.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul și centrul Franței, unde maximele pot ajunge în jurul valorii de 36 de grade Celsius.

În centrul țării sunt prognozate temperaturi de aproximativ 30-35 de grade, în timp ce nordul Franței și țările Benelux ar putea ajunge în zona valorilor de 30 de grade în weekend.

Pentru sfârșitul lunii septembrie, aceste temperaturi sunt considerabil mai ridicate decât cele obișnuite.

Germania, Polonia și Europa Centrală intră treptat sub influența aerului cald

Începând din weekend și până la începutul săptămânii următoare, masa de aer cald este prognozată să avanseze dinspre Franța către Benelux și Germania, apoi spre Polonia și regiunea baltică.

În Germania, temperaturile ar urma să ajungă la 27-29 de grade Celsius, iar în unele zone din vestul, centrul și nordul țării se pot apropia de 30 de grade.

Avansul aerului cald spre nord-est este important și pentru evoluția vremii din regiunea Europei Centrale și de Est, inclusiv pentru zona aflată la nord de România.

Italia și Balcanii pot ajunge la 30 de grade

În sudul Europei, temperaturile vor rămâne ridicate și vor continua să se extindă spre nord.

În Italia și în centrul Balcanilor sunt prognozate temperaturi de 28-30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nordul Italiei.

Valea Padului și Toscana se numără printre zonele în care anomaliile termice ar putea fi cele mai importante. Aerul cald se va extinde, de asemenea, spre nordul și centrul Peninsulei Balcanice și către Grecia.

Cât de cald va fi în nordul Europei

Una dintre caracteristicile neobișnuite ale acestui episod este extinderea aerului cald către latitudini foarte nordice.

Prognozele indică temperaturi peste normal în Danemarca, Suedia și Finlanda la începutul lunii octombrie.

Pe măsură ce domul de căldură se consolidează, cea mai mare anomalie termică este prognozată în special în Suedia și Finlanda.

Astfel, episodul de căldură nu va rămâne limitat la sudul Europei, ci va cuprinde treptat o mare parte a continentului.

Ce se întâmplă în Marea Britanie și Irlanda

În vestul îndepărtat al Europei, situația va fi diferită.

În sudul și centrul Angliei, temperaturile maxime ar putea ajunge la valori de 25-28 de grade Celsius până duminică, ceea ce este ridicat pentru sfârșitul lunii septembrie.

În Irlanda și Scoția, temperaturile vor fi mai scăzute, în general în jurul valorilor de 15 grade Celsius.

Un talveg atmosferic persistent deasupra Atlanticului va menține aerul mai rece în această zonă.

Ploi abundente în vestul Insulelor Britanice

În timp ce mare parte din Europa continentală va avea parte de aer cald și stabil, vestul Insulelor Britanice se va afla într-o situație diferită.

Curentul de aer dinspre sud-vest dintre depresiunea atlantică și zona de presiune ridicată de deasupra Europei va transporta cantități mari de umezeală către vestul Marii Britanii și Irlanda.

Sunt prognozate acumulări importante de precipitații din vestul Irlandei până în Scoția și sud-vestul Norvegiei.

Până la începutul lunii octombrie, în anumite regiuni montane, cantitățile de precipitații ar putea depăși 150 de milimetri.

Ce arată prognozele pentru începutul lunii octombrie

Modelele meteorologice GFS și ECMWF indică posibilitatea ca configurația atmosferică să persiste și după sfârșitul lunii septembrie.

Zona de presiune ridicată se va extinde treptat către nord și est, ajungând să domine o mare parte din Europa continentală. Un nucleu puternic al acestei creste atmosferice este prognozat în nordul Europei.

În același timp, depresiunea atmosferică de deasupra Atlanticului se va intensifica, ceea ce va menține o separare clară între aerul cald și stabil de deasupra continentului și vremea mai umedă și instabilă din vest.

Masa de aer cald ar urma să acopere Spania, Franța, Germania și Scandinavia, cele mai mari abateri față de valorile normale fiind prognozate în Suedia și Finlanda.

Ce înseamnă pentru România

România nu se află în centrul zonelor cu cele mai ridicate temperaturi prezentate în prognoza analizată, unde valorile extreme sunt așteptate în special în Spania, Portugalia și sudul Franței.

Totuși, evoluția este relevantă pentru țara noastră deoarece masa de aer cald este prognozată să avanseze dinspre vestul și centrul Europei către nord-estul continentului. Germania, Polonia, regiunea baltică și Balcanii se află pe traiectoria extinderii acestei zone de aer cald.

Pentru România, efectul concret va depinde de poziția exactă a limitei dintre aerul cald continental și zonele mai reci și umede din jurul depresiunii atlantice. Materialul analizat nu oferă însă o prognoză detaliată pentru România și nu permite stabilirea unor temperaturi exacte pentru țara noastră.

Ceea ce este clar din tendința prezentată este că sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie pot aduce temperaturi mult peste normal în numeroase regiuni ale Europei, în timp ce cele mai puternice anomalii se deplasează treptat spre centrul și nordul continentului.

Căldură neobișnuită, dar și riscuri pentru sănătate

Episoadele de căldură persistentă pot avea efecte importante asupra sănătății, în special pentru persoanele vârstnice, copii și cei cu probleme medicale care pot fi agravate de temperaturile ridicate.

Expunerea prelungită la căldură poate favoriza deshidratarea, amețeala și epuizarea termică, iar în cazurile severe poate duce la insolație.

Un factor important este și umiditatea. Atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, o umiditate mare reduce capacitatea organismului de a elimina căldura prin transpirație și poate face ca temperatura resimțită să fie considerabil mai mare decât cea indicată de termometru.

Un alt pericol îl reprezintă așa-numitele „nopți tropicale”, în timpul cărora temperaturile nu scad suficient după apus, reducând perioada în care organismul se poate răcori.

Pentru moment, prognozele indică un episod de căldură care va domina mare parte din Europa până la sfârșitul lunii septembrie și care se poate prelungi în primele zile din octombrie, cu cele mai mari temperaturi în sud-vestul continentului și cu abateri termice importante care se extind spre centrul și nordul Europei.