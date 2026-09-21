Pionii lui Călin Georgescu în dosarul de la DIICOT și legăturile cu Rusia și Aleksandr Dughin. Cine sunt Ion Negoescu și Ionel Rusen

Relațiile dubioase ale controversatului Ion Negoescu, încep încă de pe vremea când activa ca ofițer de poliție, fiind semnalat în anturajul politologului rus Aleksandr Dughin.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

DIICOT a confirmat în septembrie 2025 că efectuează cercetări in rem privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în dosarul în care sunt reclamați Georgescu, Negoescu și Rusen. DIICOT a precizat că au fost emise ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția



Relațiile dubioase ale controversatului Ion Negoescu, încep încă de pe vremea când activa ca ofițer de poliție, fiind semnalat în anturajul politologului rus Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit cu ocazia vizitei celui din urmă în România în perioada 23-25 iunie

2014.

Mai mult decât atât, se știe că Negoescu este cel care i-a pus la dispoziție lui Dughin pentru deplasare o escorta formată din motociclete ale poliției locale ale mun. București, folosindu-se de funcția sa de polițist și relatțile pe care le avea la nivelul Prefecturii București.

Negoescu l-a și însotit pe Dughin în localitatea Curtea de Arges, ca mai apoi, așa cum dezvaluia chiar Robert Turcescu la acea vreme într-un articol, Dughin să ia masa la restaurantul Diesel din Capitală, la invitația lui Călin Georgescu, fapt ce arată stransa relație între Negoescu și Călin Georgescu încă din 2014.

O apariție publică a lui Ion Negoescu (foto), alături de Călin Georgescu, este participarea sa, în vara anului 2016, la un eveniment din Câmpulung, organizat de Asociația „Salvați Câmpulungul și Muscelul”.

Cine e Ion Negoescu

Înainte ca numele său să apară public în dosarele și controversele legate de Călin Georgescu, Ion Negoescu a avut un parcurs profesional complex, la granița dintre structurile de informații ale statului, politică și, în cele din urmă, religie.

Ion Negoescu este un fost ofițer de poliție, activând inclusiv în cadrul celebrei structuri de informații a MAI, cunoscută sub numele de „Doi și-un sfert” (DGPI). Această poziție i-a oferit, de-a lungul timpului, acces la informații sensibile și o rețea vastă de contacte în mediul politico-economic.

Ulterior retragerii sau trecerii din serviciul activ al MAI, Negoescu a activat la nivel înalt în aparatul administrativ al Parlamentului. Între anii 2018 și 2021, el a ocupat funcția de șef al Serviciului de Protecție a Informațiilor Clasificate din cadrul Senatului României. Această structură este responsabilă cu gestionarea documentelor secrete și securitatea informațiilor la nivelul celei mai înalte camere legislative.

De altfel, în cercurile relaționale, Negoescu se lăuda cu faptul că este un prieten bun al familiei Georgescu, susținând că i-a organizat Cristelei Georgescu câteva conferințe în București. Acesta mai spunea apropiaților faptul că soția lui Călin Georgescu a mai avut o căsătorie anterioară, în care ar fi fost abuzată în mod excesiv, și, datorită acestui lucru, ar fi renunțat la cariera în sistemul bancar. Despre Cristela, Negoescu declara că este persoana cu viziunea aplicată și realistă din familia Georgescu.

Începutul dosarului lui Călin Georgescu

În anul 2023, Răzvan Liviu Leu, finul lui Negoescu Ioan, a întocmit o plângere penală pentru o presupusă faptă de înșelăciune comisă de către colonelul în rezervă Negoescu, Ionel Rusen (om de afaceri), Călin Georgescu și Massimiliano Arena, cetățean italian, privind fonduri obținute în mod fraudulos, posibil pentru campania electorală a lui Călin Georgescu.

Concret, în plângere se menționează faptul că cei menționați mai sus l-ar fi determinat pe Răzvan Liviu Leu să depună suma de 1.100.000 de euro drept avans pentru aprobarea unei linii de credit în valoare totală de 5.400.000 de euro, sumă care nu a fost în final acordată și nici avansul restituit.

Georgescu i-ar fi promis ulterior restituirea banilor și chiar că recuperarea lor ar fi urmat să fie făcută după ce vor intra fondurile pentru campania prezidențială din 2024. Georgescu și ceilalți vizați au negat acuzațiile.

Greșeala fatală pentru Georgescu a fost aceea de a-i trimite lui Leu, de pe telefonul personal, mai multe ordine de plată fără acoperire. Această probă îl leagă direct de operațiunea de înșelăciune.

Jurnaliștii de investigație de la OCCRP au arătat că Massimiliano Arena a fost pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegale. El și asociații lui ar fi vândut acțiuni într-un grup de companii care nu aveau voie să desfășoare activități pe teritoriul Italiei.

Răzvan-Liviu Leu este indubitabil un apropiat al lui Negoescu, cel din urmă achitându-i lui Negoescu diferite facturi pentru renovarea imobilului din localitatea Mioarele, Argeș, deținut de Negoescu.

Și în plângerea penală depusă de Răzvan Liviu Leu acesta preciza că Ion Negoescu a obținut numeroase beneficii financiare ca urmare a relației cu petentul, inclusiv închirierea, pe societatea CONCRETE LAND, pe care o deținea Leu, a unui contract de leasing pentru un autoturism utilizat de rezervist, ratele fiind achitate de către Leu.

Ionel Rusen este considerat unul dintre finanțatorii și oamenii de încredere ai lui Călin Georgescu.

Rusen deține calitatea de asociat în cadrul societății DAR DEVELOPMENT GROUP SRL (CUI 49446805), înființată la data de 19.01.2024, având ca obiect de activitate administrarea imobilelor pe bază de contract sau comision.

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care – potrivit profilului de Facebook – susține că trăiește în Milano, Italia. Este vorba despre un fost rugbyst, care a jucat și în peninsulă și care, în 2021, se prezenta drept patronul clubului ACS Tomitanii Constanța.

Potrivit News.ro, în 2022, mai mulți rugbyști neozeelandezi au relatat în presa din țara lor cum au fost păcăliți de Ionel Rusen. Au venit să joace pentru Tomitanii Constanța, dar nu au fost plătiți. Acum, clubul este în insolvență.

Între 2020 și 2023, firma lui Ionel Rusen, Wall Street Consulting, a fost asociată în compania Marsala Koncept, alături de Elbis Osman, un om de afaceri din Constanța, potrivit documentelor firmei din Monitorul Oficial.

O investigație de presă a arătat că, în 2022, exact când în firmă era și Ionel Rusen, Marsala Koncept a exportat peste 3.000 de tone de motorină către Sheriff Tiraspol. Compania transnistreană este controlată de oligarhul Victor Gușan, fost colaborator al KGB, potrivit documentelor publice citate de jurnaliști.

Cu toate că Negoescu spune că nu are nicio implicare în respectiva înșelăciune, ci doar i-a pus în legătură pe Leu cu Călin Georgescu și Ionel Rusen, investigațiile duc la o relație mult mai apropiată și veche dintre Negoescu și Rusen.

În 2022, Negoescu organizează o întâlnire discretă la hotelul Aloft Palm Jumeirah din Dubai, la care participă două persoane neidentificate și Ionel Rusen.

Culmea, chiar și în timpul anchetei penale deschise la DIICOT, Călin Georgescu este descoperit de paparazzi în timp ce se întâlnea în clandestinitate, într-o parcare din Herăstrău, cu Ionel Rusen, în vara lui 2025.

Relația Georgescu–Rusen datează, de asemenea, de mai mulți ani, similar cu cea cu Negoescu.

Francisc von Dokonal, consultant financiar și om de afaceri, a intrat în atenția publică în contextul investigațiilor privind finanțarea și rețeaua de susținere din jurul lui Călin Georgescu. Potrivit unei declarații formulate de Dokonal, acesta susține că l-a cunoscut pe omul de afaceri Ionel Rusen în mai 2020. Rusen i-ar fi solicitat sprijin pentru obținerea unei linii de creditare de 300 de milioane de euro, în parte pentru proiectele omului de afaceri Ioan Niculae.

Potrivit relatării lui Dokonal, după ce proiectul financiar în care era implicat Ioan Niculae nu s-a concretizat, Rusen i-ar fi spus că are o relație bună cu Călin Georgescu și că o întâlnire între cei doi ar putea fi utilă. Întâlnirea ar fi avut loc în septembrie 2022, la Baden bei Wien, în Austria. Dokonal afirmă că Rusen a venit acolo împreună cu Georgescu și că cei trei au avut o discuție de aproximativ zece minute.

Dokonal susține că Georgescu ar fi venit ulterior la biroul său împreună cu Rusen și i-ar fi spus că intenționează să candideze la președinția României și că ar avea nevoie de aproximativ 50 de milioane de euro pentru finanțare. Discuțiile ar fi continuat, potrivit lui Dokonal, și în 2023.

Cât despre Negoescu, acesta, în continuare, se laudă printre cunoscuți ca fiind un om cu relații strânse cu serviciile de informații, dorind să lase impresia unui personaj care are influență mare la vârful statului.

Surse: Rețeaua Migom-Rusia-Georgescu. Cum arată schema infracțională prin care fostul candidat a obținut peste 1 milion de euro

Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Călin Georgescu este descris de procurori drept presupusul coordonator al acesteia.

Anchetatorii au solicitat și obținut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, conform surselor citate.

Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune, conform surselor citate.

Traseul presupusei înșelăciuni începe de la Călin Georgescu care îl introduce pe Ionel Rusen, acesta la rîndul lui îl introduce pe Massimiliano Arena. În traseul înșelăciunii intră Wealth Bank / EIBT Trust. Se face promisiunea unei linii de credit de apeoximativ 6 milioane de euro, cu condiția depunerea unei garanții de 1,1 milioane de euro.

Real Concrete Land transferă 1,1 milioane de euro, banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția, dar creditul promis nu este acordat. Victima solicită restituirea banilor, dar nu îi primește.

Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care era descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.

După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.

Legăturile lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra și mișcarea legionară

Povestea întâlnirilor care îl leagă pe Călin Georgescu de personaje și oameni de afaceri deveniți ulterior subiecte de anchete începe să capete contur, în special, în ultimele zile dinaintea și de după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Nu este vorba despre un singur episod și nici despre o singură relație, ci despre mai multe fire care se intersectează: întâlniri despre care Georgescu a oferit explicații diferite, oameni care apar în proximitatea sa de mai mulți ani, discuții despre bani și finanțări și, în final, întâlnirea din 7 decembrie 2024, de la ferma de cai din Ciolpani.

Unul dintre primele episoade care a ridicat semne de întrebare a fost întâlnirea de la Marriott. În decembrie 2024 au apărut fotografii în care Călin Georgescu apărea la aceeași masă cu Horațiu Potra și Eugen Sechila. Imaginile nu erau datate, iar Georgescu a susținut inițial că nu îl cunoaște personal pe Potra. După apariția fotografiilor, el a recunoscut că imaginile sunt autentice, dar a spus că întâlnirea ar fi fost cu doi-trei ani înainte și că nu își amintea exact momentul.

Episodul a devenit important nu pentru simplul fapt că doi oameni s-au întâlnit, ci pentru contradicția dintre declarația inițială – că nu îl cunoscuse personal pe Potra – și existența unor imagini în care cei doi apar împreună.

Pe 7 decembrie 2024, în dimineața zilei în care mai multe persoane din anturajul lui Potra aveau să ajungă ulterior sub lupa anchetatorilor, Călin Georgescu a fost la centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani. Camerele de supraveghere au surprins sosirea, la intervale scurte, a unor automobile asociate lui Georgescu, lui Potra și lui Eugen Sechila. Proprietarul fermei și partenera sa au relatat procurorilor că cei trei s-au întâlnit acolo, iar în motivarea unei decizii a instanței este consemnată această versiune a martorilor.

În seara de 7 decembrie și în noaptea spre 8 decembrie apare următorul element al cronologiei. Mai multe persoane apropiate de Potra s-au deplasat spre București, iar poliția a oprit mai multe automobile. În acestea au fost găsite arme albe, două pistoale, bani și alte obiecte. Potra a fost, la rândul său, oprit în trafic.

Important pentru povestea lui Georgescu este momentul în care această deplasare se produce: ea vine la mai puțin de 24 de ore după întâlnirea de la Ciolpani și în contextul extraordinar creat de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

De asemenea, Călin Georgescu apare într-un videoclip de pe rețelele de socializare alături de Marian Motocu, un simpatizant legionar și influencer care a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova pentru propagandă legionară, antisemitism, xenofobie și incitare la ură.

În filmare, Călin Georgescu apare alături de Marian Motocu, transmițând mesaje cu caracter identitar și naționalist („Să ne asumăm istoria, strămoșii” / „să ne îmbrățișăm trecutul”).

Marian Motocu a fost trimis în judecată și ulterior condamnat în primă instanță, în mai 2026, la o pedeapsă cu închisoare cu suspendare pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și infracțiuni contra umanității, precum și pentru incitare la violență antisemită.

În cadrul anchetelor și interceptărilor apărute în spațiul public, s-a demonstrat că Marian Motocu a sunat la Ambasada Rusiei la București în septembrie 2024.

De altfel, în jurul lui Călin Georgescu se regăsesc multe personaje cu simpatii pro-ruse. Un exemplu este omul de afaceri George Teșelean, care, conform propriului site, a activat la academii din Rusia și Ucraina, inclusiv la Academia de Științe Naturale a Federației Ruse și Academia de Științe Minerale a Ucrainei.

De asemenea, Georgescu a fost în repetate rânduri înconjurat de figuri controversate din zona serviciilor de informații, unele dintre ele având conexiuni evidente cu structurile Moscovei.

Sau îl mai putem aminti pe Andy Constantin Lupu, un tânăr de 24 de ani, activ în conducerea partidului naționalist LEU (Lege Educație Unitate) și fost membru cotizant al partidului AUR. Proprietatea din Izvorani, folosită de Georgescu ca avanpost electoral, este înregistrată pe numele său. Relațiile familiei Lupu cu persoane și instituții asociate cu Rusia și Republica Moldova au fost demascate de numeroase anchete jurnalistice recente.

Printre oamenii care îi oferă protecție lui Călin Georgescu se numără Marin Burcea, un fost trăgător de elită din Legiunea Străină Franceză, devenit ulterior implicat în afaceri și structuri de securitate privată.

După ce și-a încheiat cariera militară, Burcea s-a asociat cu personaje precum Eugen Sechila, lider al unei mișcări neo-legionare din România, și a dezvoltat afaceri cu Dorina Mihai, o femeie cu o conexiune tulburătoare cu Federația Rusă.

Cei doi administrează, spre surprinderea multora, o firmă din Timișoara, Hugo Models Management SRL. Firma, departe de a fi profitabilă.

Dorina Mihai a fost surprinsă în Dubai, în compania unor membri ai forțelor speciale cecene, cei care luptă sub comanda directă a lui Ramzan Kadîrov.