Măsuri speciale de securitate la DIICOT unde vor fi aduși la audieri Călin Georgescu și Cristela. S-au montat garduri de protecție

Măsuri speciale de securitate la DIICOT unde vor fi aduși la audieri Călin Georgescu și Cristela. S-au montat garduri de protecție. FOTO: Antena 3 CNN

La sediul DIICOT, unde vor fi aduși pentru audieri Călin Georgescu și soția lui, Cristela, au fost montate garduri de protecție și sunt prezente echipaje de Jandarmerie.

Au fost luate măsuri de securitate la DIICOT, unde deja au ajuns câțiva zeci de susținători ai lui Georgescu.

Sunt echipe de jandarmi în fața DIICOT, dar și peste drum.

De asemenea, au fost montate garduri de protecție.

La audieri a fost adus Ion Negoescu. Ion Negoescu este preot fără parohie. Mai slujește alături de alți doi preoți, la biserica din comuna argeșeană Mioarele, fără să fie parohia lui. Este născut în localitatea Mioarele, și se spune despre el că a ajutat acolo mai multe persoane. Negoescu a făcut Academia de Poliție în 1997, a lucrat și în Poliție, documentând infracțiuni economice. După ce s-a pensionat, a început să slujească fără parohie.

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La audieri ar urma să ajungă și Ionel Rusen, care a fost acuzat, alături de Călin Georgescu, în plângerea penală făcută de omul de afaceri Răzvan Leu. Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Omul de afaceri din Buzău a mai spus că Georgescu, de care știa prin intermediu unui prieten comun, i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Candidatul independent i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția.

Lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, acțiune pe care a întreprins-o la începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat, iar afaceristul a cerut banii înapoi, bani pe care nu i-a mai primit.

Probele administrate în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la percheziții, luni, arată că fostul candidat la prezidențiale ar fi fost coordonatorul grupării care ar fi fost înființară în 2021, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Probele administrate ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Călin Georgescu este descris de procurori drept presupusul coordonator al acesteia.

Anchetatorii au solicitat și obținut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, conform surselor citate.