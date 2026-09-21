Dosar CNSAS: Cum se turnau securiștii între ei pentru a face rost de mobilă Ludovic XV și covoare persane din casele naționalizate

Extras din dosarul CNSAS. Sursa: Facebook/CNSAS

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat luni un dosar din arhiva fostei Securități, care arată opulența și luxul în care trăiau șefii fostei poliții politice comuniste și ai Ministerului de Interne. Documentul conține inclusiv note informative ale unor securiști care se plângeau de faptul că unii colegi ai lor obținuseră gratis, fără să plătească, piese de mobilier de lux, covoare persane ori tablouri confiscate de la foștii proprietari.

„Mulţi dintre cei promovați în funcții înalte în partid și în stat erau indivizi cu educaţie precară, parveniți, în căutare de putere și lux, care nu înțelegeau o iotă din teoriile lui Marx și Lenin. Practic, ei au acționat pe linia celebrului banc din epocă: „Vom crea o lume nouă, nu vouă!” Potentații din Ministerul de Interne și Securitate nu făceau nici ei opinie separată. Prezentăm mai jos un document care scoate în evidenţă, fără putinţă de tăgadă, goana după opulență a celor ce constituiau brațul înarmat al partidului”, se arată într-o postare publicată pe contul de Facebook al CNSAS.

Din 1948, atât Ministerul de Interne, inclusiv nou creata Securitate a Poporului, au fost încadrate cu consilieri sovietici. Pentru cazarea consilierilor, comuniștii români le-au pus la dispoziție mai multe apartamente din vile situate în Cartierul Primăverii, ale căror proprietari de drept fuseseră evacuați forțat.

„Apartamentele au fost echipate apoi cu mobilă stil: (holuri florentine, mobilier stil Louise XV și baroc etc.), argintărie, tablouri realizate de mari pictori români, covoare persane originale și alte obiecte valoroase, confiscate din proprietățile familiei regale, ori ale unor foști demnitari.

Începând cu 1954 consilierii sovietici au fost treptat retrași de la post și au părăsit Republica Populară Română. Vilele acestora au fost apoi ocupate de șefi din fosta Securitate.

„În mod normal, apartamentele și obiectele de valoare ar fi trebuit să intre în posesia ministerului, pentru a fi folosite după nevoile instituției. Cu toate acestea, numeroși oficiali și ofițeri superiori din M.A.I. au profitat pentru a se muta în locuințele proaspăt eliberate și pentru a achiziţiona în mod ilegal și la preț de nimic mobilierul și alte obiecte de valoare”, se arată în documentul CNSAS.

Într-un raport al fostei Securități se arată că „la solicitările făcute, col. Teslere Ladislau, fostul șef al Direcției administrației și gospodărie, și succesorul său - col. Bogdan Hary, împreună cu general-maiorul Mureșanu Alexandru, fără nici o bază legală, au luat măsura ca bunurile date în custodie să poată fi cumpărate de cei interesați, integral sau în cantități parțiale, după cum doreau”.

Pentru „legalizarea” vânzării acestor bunuri, colonelul Hary și general-maiorul Mureșanu Alexandru „erau direct interesați întrucât ei înșiși au cumpărat mobilier și covoare”.

„Ca urmare, o parte din mobilier cît și din celelalte bunuri ce au fost în dotarea vilelor respective au trecut din patrimoniul ministerului în proprietatea celor care s-au mutat în locul consilierilor”.

„În afara acestui aspect, menționăm că unii tovarăși ce dețineau funcții de răspundere și care au ocupat apartamentele cele mai bine dotate, au fost nemulțumiți de prețurile fixate inițial și au solicitat ca la unele obiecte (mobilier, covoare, lustre etc.) să li se facă reduceri (...). Din verificările făcute a mai rezultat că pe lîngă faptul că s-au fixat prețuri derizorii, creîndu-se posibilitatea ca sumele datorate să fie plătite în 12 rate, totuși au fost unii tovarăși care și-au lichidat debitele după cinci ani sau chiar mai mulți ani. Edificator este cazul tov. DUMITRU ION, care a achitat valoarea bunurilor cumpărate după șase ani. Tov. DANALACHE FLORIAN, din suma de 10.970 lei pe care o datora, timp de doi ani de zile nu a plătit nici un leu și nu cunoaștem cum și-a lichidat debitul întrucît în anul 1960 a fost transmis Comitetului orășenesc de partid București”, se arată în dosarul CNSAS.

Pentru mobilarea acestor vile de protocol a fost dat ordin să se procure și să se folosească lucruri de cea mai bună calitate.

Astfel mobilierul a fost din lemn de nuc, mahon și trandafir și de stiluri renumite, ca florentin, bizantin etc.; covoarele erau persane originale (buhara, tebrize, afgane); vesela din cristal „Rozenthal”, „Bavaria” etc.; servicii de masă din porțelan și ceramică, tacâmuri din argint și alpaca; candelabre din fier forjat și cristal de murano; tablouri, bibelouri și alte asemenea bunuri ce reprezentau valori mari și pentru cumpărarea cărora s-au plătit sume importante de bani din fondurile speciale”.

Tablourile - în număr de „circa 300-400” erau semnate de Tonitza, Mutner, Băncilă, Lucian, Grigorescu.

„O dovadă în plus că ofițerii nu aveau nici cea mai mică idee despre ce aveau sub ochi, în inventarele efectuate apar exprimări precum «perdele voal brizbizuri», «lămpi plafon cu brațe», «fotolii tapisate stofă cu brațe de lemn»” ori «tablouri picturi diferite»”. Deși obiectele respective fuseseră oricum masiv subevaluate, s-a indicat de sus să se aplice și o reducere de 10-30% pentru «uzură» (sic!). Peste toate acestea, plățile au putut fi efectuate și în rate, raportul aratând că mulți dintre tovarășii cu funcții de răspundere au avut nevoie de ani pentru a rambursa suma stabilită, iar unii nu au făcut-o deloc.

De unde se vede că securiștii şi tovarăşii din partid au luptat neprecupeţit cu vorba pentru victoria partidului şi a democraţiei populare şi cu fapta pentru a-și consolida şi proteja poziția și privilegiile oligarhice”, se arată în documentul publicat de CNSAS.