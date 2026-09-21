De ce România schimbă ora la 4:00, nu la 3:00. Motivul pentru care a fost aleasă această oră

În noaptea de 25 octombrie, când ora locală ajunge la 4:00, ceasurile sunt date înapoi la 3:00. FOTO: Getty Images

În fiecare toamnă, România trece la ora de iarnă, iar ceasurile sunt date înapoi cu o oră. În 2026, schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4:00, ceasurile vor reveni la ora 3:00. Dar de ce tocmai la ora 4:00?

Explicația are legătură cu modul în care Uniunea Europeană stabilește momentul schimbării orei. Potrivit calendarului oficial publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trecerea la ora de vară și revenirea la ora standard se fac la ora 1:00 UTC. Pentru România, care se află la trei ore înaintea UTC în perioada orei de vară, acest moment corespunde orei locale 4:00.

Astfel, în noaptea de 25 octombrie, când ora locală ajunge la 4:00, ceasurile sunt date înapoi la 3:00. Practic, ora 3:00–4:00 se repetă, iar ziua are astfel 25 de ore.

Regula nu este stabilită separat pentru România. Este parte din sistemul european al schimbărilor sezoniere ale orei. Consiliul Uniunii Europene precizează că, în lipsa unei decizii finale de eliminare a schimbării bianuale, actualul sistem rămâne în vigoare, cu o modificare de o oră primăvara și una toamna.

Ora aleasă are, de asemenea, un efect practic: schimbarea se produce în timpul nopții, când activitatea cotidiană este mai redusă decât în timpul zilei. Totuși, motivul oficial pentru faptul că în România schimbarea este indicată la 4:00 este diferența față de UTC, nu faptul că autoritățile române ar fi ales în mod independent această oră.

În primăvară, mecanismul este invers. În 2026, pe 29 martie, când ora locală urma să ajungă la 3:00, ceasurile au fost date înainte la 4:00. Potrivit datelor pentru România, schimbarea a făcut ca răsăritul și apusul să aibă loc cu aproximativ o oră mai târziu decât în ziua precedentă.

De ce se schimbă ora

Schimbarea orei, trecerea la ora de vară sau de iarnă, este o măsură adoptată istoric cu scopul principal de a economisi energie prin corelarea orelor de activitate cu lumina naturală a soarelui.

Prin această ajustare semestrială, oamenii beneficiază de seri mai lungi pe timpul verii și de mai multă lumină dimineața în lunile de iarnă, reducând teoretic consumul de electricitate pentru iluminat artificial.

Cu toate acestea, în ultimii ani, utilitatea acestei măsuri a devenit subiectul unor dezbateri intense la nivel european, studiile recente arătând că economiile reale de energie sunt minime, în timp ce impactul negativ asupra ritmului circadian, a calității somnului și a stării generale de sănătate a populației este tot mai vizibil.