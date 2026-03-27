Ora de vară 2026. De ce dăm ceasul înainte duminică, 29 martie, și cum ne afectează acest lucru

4 minute de citit Publicat la 13:19 27 Mar 2026 Modificat la 13:24 27 Mar 2026

Trecerea la ora de vară în 2026 are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 29 martie, când ceasurile se dau înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 devine ora 04:00, iar ziua pare mai lungă. Deși această schimbare este un obicei anual pentru majoritatea țărilor europene, mulți oameni se întreabă de ce există această practică și cum ne influențează, în mod real, viața de zi cu zi.

Ce este ora de vară și de ce schimbăm ora

Ora de vară reprezintă un sistem prin care ceasul este dat înainte cu o oră în sezonul cald, pentru a beneficia mai mult de lumina naturală a soarelui. Scopul principal este de a reduce consumul de energie electrică, prin utilizarea mai eficientă a luminii naturale în orele de seară.

Ideea a fost propusă pentru prima dată de Benjamin Franklin, însă implementarea la scară largă a avut loc în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a resurselor. De atunci, multe țări au adoptat acest sistem, inclusiv România.

În fiecare an, ora de vară începe în ultima duminică din martie și se încheie în ultima duminică din octombrie, când revenim la ora standard (ora de iarnă).

Ora de vară 2026: când se schimbă ora mai exact

În 2026, trecerea la ora de vară are loc în noaptea de 28 spre 29 martie. La ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte la 04:00. Practic, dormim cu o oră mai puțin în acea noapte.

Această schimbare marchează începutul perioadei în care zilele devin mai lungi, iar serile mai luminoase, ceea ce încurajează activitățile în aer liber și un stil de viață mai activ.

De ce dăm ceasul înainte

Principalul motiv pentru introducerea orei de vară este economisirea energiei. Prin mutarea unei ore de lumină naturală în intervalul de seară, se reduce necesitatea utilizării iluminatului artificial.

Pe lângă acest beneficiu, există și alte motive pentru care ora de vară este menținută:

Creșterea timpului petrecut în aer liber

Stimularea activităților economice, în special în domenii precum turismul și comerțul

Îmbunătățirea siguranței rutiere datorită vizibilității mai bune seara

Totuși, în ultimii ani, eficiența reală a economisirii energiei a fost pusă sub semnul întrebării, deoarece consumul modern de energie nu mai depinde atât de mult de iluminat.

Cum ne afectează schimbarea orei

Deși pare o modificare minoră, schimbarea orei poate avea efecte semnificative asupra organismului. Trecerea la ora de vară presupune pierderea unei ore de somn, ceea ce poate perturba ritmul circadian - „ceasul intern” al corpului.

Efecte asupra somnului

Mulți oameni resimt oboseală, dificultăți de concentrare și iritabilitate în zilele imediat următoare schimbării orei. Adaptarea completă poate dura între câteva zile și o săptămână.

Impact asupra sănătății

Studiile arată că în perioada imediat următoare trecerii la ora de vară pot crește:

Riscul de infarct

Numărul accidentelor rutiere

Nivelul de stres

Aceste efecte sunt cauzate în principal de lipsa somnului și de dereglarea ritmului biologic.

Efecte asupra productivității

În primele zile după schimbarea orei, productivitatea la locul de muncă poate scădea. Angajații pot avea dificultăți de concentrare, iar nivelul de energie este mai redus.

Avantajele orei de vară

Chiar dacă există dezavantaje, ora de vară vine și cu beneficii importante:

Mai multă lumină naturală

Serile mai lungi și mai luminoase oferă oportunități pentru activități recreative, sport și socializare.

Beneficii pentru economie

Sectoare precum turismul, restaurantele și comerțul beneficiază de pe urma orelor suplimentare de lumină, deoarece oamenii petrec mai mult timp în afara casei.

Reducerea consumului de energie

Chiar dacă impactul nu mai este la fel de mare ca în trecut, utilizarea mai eficientă a luminii naturale poate contribui la reducerea consumului de electricitate.

Dezavantajele orei de vară

Pe lângă beneficii, există și critici tot mai frecvente la adresa acestui sistem:

Dereglarea ritmului biologic

Schimbarea bruscă a orei afectează ceasul intern al organismului, ceea ce poate duce la probleme de somn și oboseală.

Impact negativ asupra sănătății

Persoanele sensibile, copiii și vârstnicii pot resimți mai intens efectele schimbării orei.

Beneficii discutabile

Unele studii recente sugerează că economiile de energie sunt minime sau chiar inexistente în contextul actual.

Se va renunța la ora de vară?

Uniunea Europeană a discutat în repetate rânduri posibilitatea eliminării schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la acest sistem, însă implementarea deciziei a fost amânată.

Fiecare stat membru ar urma să decidă dacă rămâne permanent la ora de vară sau la cea de iarnă. Până în prezent, nu există o decizie finală aplicată la nivel european, astfel că schimbarea orei continuă și în 2026.

Sfaturi pentru adaptarea la ora de vară

Pentru a face tranziția mai ușoară, poți urma câteva recomandări simple:

Culcă-te cu 15-20 de minute mai devreme în zilele dinaintea schimbării

Evită consumul de cafeină seara

Petrece timp în lumină naturală dimineața

Menține un program de somn regulat

Evită utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice înainte de culcare

Aceste obiceiuri pot ajuta organismul să se adapteze mai rapid la noul program.

Astfel, ora de vară 2026 începe pe 29 martie, când dăm ceasul înainte cu o oră și pierdem o oră de somn. Deși această practică are scopul de a economisi energie și de a valorifica mai bine lumina naturală, impactul asupra sănătății și stilului de viață nu este de neglijat.