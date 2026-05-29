Se goleşte un nou baraj în România, pentru lucrări de reabilitare. Va fi reparat după 50 de ani de funcţionare

Publicat la 18:49 29 Mai 2026 Modificat la 18:49 29 Mai 2026

În România există un număr uriaș de baraje care au fost lăsate în paragină. FOTO: Hepta

Barajul Trei Ape din Timiş va fi reabilitat după 50 de ani de funcţionare, iar alimentarea cu apă a oraşului Reşiţa nu va fi afectată. Lucările ar fi esenţiale pentru siguranța infrastructurii hidrotehnice și funcționarea acesteia pe termen lung, notează debanat.ro.

Lucrările la baraj ar urma să înceapă la 1 septembrie 2026. Pentru a realiza intervențiile asupra echipamentelor aferente golirii de fund a barajului, va fi necesară golirea controlată a acumulării. Revenirea la nivelul normal de apă este estimată pentru sfârșitul lunii februarie 2027, în funcție de condițiile meteorologice și debitele afluente.

Sursa amintită notează că reparaţiile sunt obligatorii pentru asigurarea funcționării barajului în condiții de deplină siguranță pe termen lung și pentru protejarea comunităților din aval.

Nerealizarea măsurilor de punere în siguranță impuse de comisiile de specialitate constituie abatere de la obligațiile tehnice și legale prevăzute și poate afecta siguranța construcției, generând efecte negative asupra populației și factorilor de mediu.

Cei de la ABA Banat au solicitat realizarea unui studiu privind evaluarea impactului asupra biodiversității.

“Prin aceste acțiuni, ABA Banat se asigură că o lucrare tehnică de o asemenea anvergură, absolut necesară după jumătate de secol de activitate a barajului, se desfășoară cu respectarea strictă a legislației în domeniul gospodăririi apelor și în condiții de siguranță pentru mediu și comunități”, a declarat directorul ABA Banat, Viorel Avram.