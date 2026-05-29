Nicușor Dan a explicat traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați: „A fost lovită probabil deasupra orașului Reni”

2 minute de citit Publicat la 18:05 29 Mai 2026 Modificat la 18:07 29 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan a spus că traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați este cunoscută. Foto: colaj captură video Antena 3 CNN/Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Galați, că drona care a lovit un bloc din municipiu s-a desprins dintr-un roi de 43, după ce a fost lovită, „probabil”, deasupra orașului Reni. În acel moment, traiectoria i s-a modificat, iar drona a ajuns în România, unde s-a prăbușit într-un bloc, distrugând un apartament și rănind două persoane, mamă și fiu.

Șeful statului a plecat de urgență la Galați, cu elicopterul, după ședința CSAT în care s-a decis expulzarea consulului rus și închiderea consulatului de la Constanța. Nicușor Dan a mers la spitalele unde au fost internați mama și fiul răniți în incidentul de noaptea trecută. La final, a declarat că a fost un „eveniment extraordinar”, iar autoritățile au „reacționat bine”.

„A fost un eveniment extraordinar. Eu cred că autoritățile au reacționat bine, trebuie să continuăm să îmbunătățim echipamentele militare și foarte curând vom fi bine”, a spus președintele.

După ce ministra Oana Țoiu a declarat că nu există îndoieli că drona este rusească, deși ambasadorul rus convocat la MAE a negat, președintele Nicușor Dan a spus că traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați este cunoscută.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest, pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați. A fost lovită kinetic și din cauza asta...”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă traiectoria ei s-a schimbat în mod aleatoriu sau a modificat cineva traiectoria, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

În ceea ce privește echipamentul anti-dronă cerut de România de la NATO Nicușor Dan a spus: „E o discuție tehnică, complicată. În funcție de echipament, dacă încerci să dobori drona din avion, trebuie să fii sigur că în traiectoria rachetei care doboară drona nu ajunge într-o casă și să creeze o pagubă mai mare. Deci unghiuri...să nu tragi de pe teritoriul românesc spre teritoriul ucrainean. Deci sunt foarte multe condițiile”.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina.