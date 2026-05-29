Victor Negrescu: Solicit guvernanţilor să fie mai incisivi în identificarea soluţiilor pentru protejarea cetăţenilor

Europarlamentarul Victor Negrescu. Foto: Agerpres

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a solicitat, vineri, "celor responsabili" să vină cu explicaţii coerente pentru faptul că statul român nu a reuşit să îi protejeze pe cetăţenii din Galaţi, unde a căzut o dronă încărcată cu explozibil pe un bloc de locuinţe.

"Le doresc însănătoşire grabnică celor doi români răniţi de drona militară rusească ce a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi. Solicit celor responsabili să vină cu explicaţii coerente pentru faptul că statul român nu a reuşit să îi protejeze. Din păcate, am avut dreptate atunci când am avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de aceste drone. Condamn cu fermitate incidentul cauzat de atacurile ilegale comise de Federaţia Rusă în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, şi solicit decidenţilor guvernamentali de la noi din ţară să treacă de la teorie la practică şi să fie mai coerenţi şi mai incisivi în identificarea soluţiilor pentru protejarea cetăţenilor", a scris Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că acum nu mai e vorba "despre un risc ipotetic", ci despre cetăţeni români "răniţi pe teritoriul suveran României".

"Tocmai de aceea am insistat încă de la declanşarea războiului, inclusiv prin solicitări oficiale către instituţiile europene, pentru măsuri concrete de protecţie a cetăţenilor aflaţi la frontiera Uniunii Europene. Am cerut: un mecanism european mai puternic de monitorizare şi reacţie rapidă la incidentele de la graniţele UE; sprijin european direct pentru comunităţile afectate de astfel de ameninţări; accelerarea implementării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, capabil să ofere monitorizare permanentă, avertizare timpurie şi o coordonare mai bună a răspunsului european; o prezenţă europeană mai puternică în regiunea Mării Negre şi investiţii suplimentare în securitatea infrastructurilor critice. Acest incident arată că securitatea la Marea Neagră nu este doar o problemă a României, ci una europeană. Când un cetăţean român este pus în pericol, este pusă la încercare şi capacitatea Uniunii Europene de a-şi proteja cetăţenii", a subliniat acesta.

Europarlamentarul PSD a afirmat că siguranţa cetăţenilor români este o responsabilitate comună europeană.

"Voi continua să insist pentru implementarea acestor propuneri. Nu putem aştepta următorul incident pentru a acţiona. Am solicitat, în acest sens, ca acest grav incident să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European pentru a pune presiune pe instituţiile europene să acţioneze mai rapid şi mai eficient. România şi întreaga regiune au nevoie de mai multă protecţie, mai multă coordonare şi mai multă implicare europeană", a precizat Victor Negrescu.

