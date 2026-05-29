Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Preşedintele Karol Nawrocki a anunţat, totuşi, că n-o va promulga

1 minut de citit Publicat la 16:57 29 Mai 2026 Modificat la 16:57 29 Mai 2026

Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Sursa foto: Hepta

Parlamentul de la Varşovia a adoptat vineri o lege care permite înregistrarea parteneriatelor civile, însă preşedintele conservator Karol Nawrocki a anunţat că nu o va promulga, notează Agerpres.

Legea face parte din pachetul de reforme promise de coaliţia de centru-stânga a premierului Donald Tusk la preluarea mandatului.

Conform actului normativ, doi adulţi pot încheia un parteneriat în faţa unui avocat, iar după înregistrarea la un oficiu de stare civilă pot stabili ce aranjamente doresc privind proprietăţile lor, precum şi obligaţii de întreţinere. Ei au dreptul să locuiască împreună, să acceseze informaţiile medicale ale partenerului şi să acţioneze ca reprezentant legal al acestuia.

Legislaţia poloneză defineşte în continuare căsătoria drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie.

Ministrul de interne a informat însă recent oficiile de stare civilă că au obligaţia de a recunoaşte căsătoriile între persoane de acelaşi sex, conform unei decizi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Şi parteneriatele civile ar urma să se aplice inclusiv pentru cuplurile de acelaşi sex.

Partidul conservator de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), principala formaţiune de opoziţie din Polonia, s-a opus ferm acestor măsuri.

Nawrocki provine din tabăra politică a PiS, iar după votul parlamentului el a declarat că nu va promulga nicio lege care creează o alternativă la căsătorie. "Sunt garantul Constituţiei. Constituţia prevede explicit că o căsătorie este uniunea dintre un bărbat şi o femeie", a spus el.