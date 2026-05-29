Ce mesaj a transmis Zelenski României, după ce o dronă a lovit blocul din Galați: „Acesta a fost încă un atac cinic”

1 minut de citit Publicat la 13:41 29 Mai 2026 Modificat la 13:41 29 Mai 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski are prima reacție după ce o dronă a rușilor a lovit acoperișul unui bloc din Galați. Zelenski condamnă atacurile rușilor asupra țării sale și transmite că Ucraina este gata să sprijine România „în orice mod este necesar”.

„Este necesar să se intensifice presiunea asupra Rusiei, astfel încât acest război să nu fie prelungit sau extins. Noaptea trecută, rușii au efectuat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice - regiunea Odesa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, vizând navele container civile. Una dintre drone a lovit și o clădire rezidențială obișnuită din România. Le dorim celor răniți o recuperare rapidă. Suntem gata să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe. Contăm pe noile măsuri de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei care vor fi cu adevărat puternice și vor face Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru Rusia însăși. Ar fi corect. Mulțumim tuturor celor care ajută la protejarea vieții”, a scris Zelenski.

It is indeed necessary to step up pressure on Russia so that this war is not dragged out or expanded. Last night, the Russians carried out a deliberate strike on our southern region – Odesa region, which borders Romania. This was yet another cynical attack on civilian… https://t.co/lOcfhrwQAf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026

Zelenski a răspuns unui mesaj

Mesajul președintelui ucrainean vine după un val de reacții al aliaților NATO.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că, în urma discuției telefonice avute cu Nicușor Dan, l-a asigurat pe președintele român de „solidaritatea totală a NATO Cu România”.

„Mi-am exprimat compasiunea pentru persoanele rănite în incident. Am sublinat că NATO e gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să întărim capacitatea noastră de descurajare și apărare împotriva oricărui tip de amenințare, inclusiv drone”, a spus Mark Rutte.

O dronă s-a prăbușit joi noapte peste un bloc, la Galați, în timpul unui atac al Rusiei în Ucraina. Încărcătura a explodat. Două persoane au fost rănite, alte două au suferit un atac de panică.