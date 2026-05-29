Lovitură pentru Donald Trump: Kenya blochează centrul de carantină în care SUA urmau să-i trimită pe americanii suspecți de Ebola

1 minut de citit Publicat la 13:56 29 Mai 2026 Modificat la 13:56 29 Mai 2026

Justiția din Kenya a interzis deschiderea centrului de carantină Ebola pentru americani, Foto: Getty Images

O instanță din Kenya a interzis, vineri, cu titlu temporar, deschiderea unui centru de carantină Ebola pentru cetățeni americani în această țară africană, scrie Agerpres, care citează AFP.

Decizia vine în contextul în care administrația de la Washington a anunțat, joi, că un centru de carantinare destinat exclusiv americanilor posibil expuși la virusul Ebola din focarul izbucnit luna aceasta în Republica Democrată Congo se va deschide la baza aeriană Laikipia, la aproximativ 200 km nord de capitala Nairobi.

Deschiderea facilității sanitare era programată chiar vineri, însă instanța kenyană a interzis guvernului să continue cu inaugurarea centrului.

Anunțul de joi a stârnit o puternică opoziție în statul african, notează AFP.

O petiție a fost depusă de Institutul Katiba, iar Înalta Curte din Kenya, care are jurisdicție asupra aspectelor privind drepturile și libertățile fundamentale, a decis că "interesul public" justifică interzicerea deschiderii centrului, ca măsură de precauție "în așteptarea unei audieri pe fondul cauzei".

Acordul SUA - Kenya în prevenirea bolilor infecțioase, contestat, la rândul său, în instanțele de judecată africane

Conform instanței, guvernului kenyan i se interzice să înființeze, să opereze sau să autorizeze înființarea oricărei unități de carantină, izolare sau tratament legate de Ebola în Kenya, în baza vreunui acord cu Statele Unite sau cu alt guvern străin.

De asemenea, decizia Curții interzice guvernului kenyan și oficialilor săi să permită intrarea în țară, în baza unei înțelegeri cu SUA, a oricăror persoane expuse la sau infectate cu Ebola .

Guvernul de la Nairobi are 48 de ore pentru a răspunde deciziei, iar instanța a indicat că va anunța următorii pași în această chestiune pe 2 iunie.

SUA și Kenya au semnat un acord de pregătire pentru focarele de boli infecțioase

Kenya și Statele Unite au semnat un acord de cooperare în domeniul sănătății în decembrie anul trecut.

Acest acord este, la rândul său, contestat în instanțele kenyene.

Documentul prevede sprijin american pentru programe care vizează "răspunsul și pregătirea pentru focarele de boli infecțioase" în țara africană.

Guvernul kenyan încă nu a comentat public cu privire la deschiderea centrului de carantină american.

Institutul Katiba susține că acesta era implementat în secret.