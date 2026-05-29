„Dacă e prea periculos pentru America, e prea periculos pentru Kenya”. Medicii din Nairobi, revoltați de acordul cu Trump privind Ebola

Publicat la 11:09 29 Mai 2026 Modificat la 11:09 29 Mai 2026

Cel mai mare sindicat al medicilor din Kenya a acuzat guvernul de la Nairobi că poartă „negocieri cu ușile închise” cu Statele Unite privind construirea unui centru pentru carantină și tratarea bolnavilor de Ebola. „Dacă este prea periculos pentru America, este prea periculos și pentru Kenya”, a transmis sindicatul, scrie Insider Africa.

Într-un comunicat dur, publicat joi și semnat de secretarul general și directorul executiv al sindicatului, dr. Davji Bhimji Atellah, Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPDU) medicii resping aceste planuri. Sindicatul a transmis că este „profund revoltat” de ceea ce consideră a fi disponibilitatea guvernului de a compromite securitatea biologică națională a Kenyei în schimbul ajutorului extern.

Controversa apare în contextul unui focar de Ebola provocat de tulpina Bundibugyo, concentrat în Uganda și Republica Democrată Congo, ceea ce a reaprins îngrijorările privind securitatea sanitară transfrontalieră în Africa de Est.

KMPDU a întrebat de ce Kenya ar fi fost aleasă pentru a găzdui o unitate de carantină destinată cetățenilor americani expuși virusului, deși țara nu se află în epicentrul focarului.

„Dacă este prea periculos pentru America, este prea periculos și pentru Kenya”, a transmis sindicatul, făcând referire la ceea ce susține că ar fi refuzul Washingtonului de a permite aducerea cazurilor de Ebola pe teritoriul american.

Dincolo de riscurile de biosecuritate, sindicatul susține că proiectul propus scoate în evidență starea tot mai gravă a sistemului medical din Kenya. KMPDU afirmă că spitalele publice din întreaga țară sunt grav subfinanțate și nu dispun de medicamente esențiale, reactivi pentru diagnostic, infrastructură de terapie intensivă și personal suficient.

Sindicatul a subliniat că Kenya se confruntă cu un deficit de peste 100.000 de lucrători medicali, în timp ce mii de medici și asistente instruiți rămân șomeri sau sunt blocați în contracte temporare prost plătite.

Potrivit comunicatului, guvernul trebuie să explice de ce „resursele și atenția executivului” sunt direcționate către un proiect de carantină finanțat din exterior, în timp ce kenyenii obișnuiți continuă să moară în spitale slab dotate, din cauza unor boli care pot fi prevenite.

Sindicatul s-a opus și informațiilor potrivit cărora unitatea ar putea fi deservită de personal al U.S. Public Health Service Commissioned Corps, și nu de profesioniști kenyeni din domeniul sănătății. „Nu vom tolera un model de sănătate de tip apartheid pe teritoriul Kenyei”, a avertizat KMPDU.

Organizația medicilor a insistat că orice acord internațional în domeniul sănătății care implică Kenya trebuie să includă locuri de muncă permanente, sporuri de risc și asigurare medicală completă pentru personalul medical local.

Într-unul dintre cele mai dure avertismente de până acum, KMPDU a dat guvernului kenyan un ultimatum de 48 de ore pentru a face publice detaliile negocierilor, în caz contrar amenințând cu acțiuni sindicale la nivel național.

Până la momentul redactării articolului, nici guvernul kenyan, nici autoritățile americane nu au răspuns public acuzațiilor privind presupusa unitate de carantină pentru Ebola.