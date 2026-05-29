Un cargou turcesc a fost lovit de o dronă în Marea Neagră: Doi marinari turci au fost răniți. Nava plecase din Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 16:37 29 Mai 2026 Modificat la 16:37 29 Mai 2026

O dronă zboară deasupra unei nave. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Turcia a făcut apel vineri la evitarea oricărei „escaladări necontrolate” în Marea Neagră după un atac cu dronă, joi seara, asupra unui cargou turcesc sub pavilionul Vanuatu, în care doi membri ai echipajului turci au fost răniţi uşor, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ne reiterăm avertismentul către toate părţile implicate: este adecvat să se evite orice acţiune susceptibilă să antreneze o escaladare necontrolată a conflictului”, a scris într-un comunicat Ministerul turc al Afacerilor Externe, fără a atribui responsabilitatea.

Forţele navale ucrainene au informat mai devreme vineri că o dronă rusească a "atacat" nava ANT, provocând un incendiu.

Potrivit autorităţilor turce, această navă de marfă plecase din regiunea Odesa cu destinaţia Turcia.

Trei cargouri turceşti au fost vizate joi de un atac cu drone în Marea Neagră, în largul coastelor nordice ale Turciei, fără a provoca victime, au informat media locale.

„Le-am transmis părţilor implicate (...) preocupările noastre privind riscurile şi ameninţările pe care le reprezintă pentru regiunea noastră recenta escaladare a conflictului în Marea Neagră, precum şi avertismentele noastre în ceea ce priveşte repercusiunile negative potenţiale asupra ţării noastre”, a indicat într-un comunicat Ministerul turc al Afacerilor Externe.