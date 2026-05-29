MAE a transmis o atenţionare de călătorie pentru Ungaria. Ţara vecină impune restricţii de trafic pentru unele vehicule

1 minut de citit Publicat la 16:41 29 Mai 2026 Modificat la 16:41 29 Mai 2026

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează transportatorii de marfă români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria că sâmbătă, în intervalul orar 5:00 - 17:00, ora locală, în ţara vecină vor fi introduse restricţii de trafic pentru camioanele de mare tonaj, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, scopul acestei măsuri este de a menţine siguranţa traficului rutier în contextul organizării la Budapesta a finalei Ligii Campionilor UEFA.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.