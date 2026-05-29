Asigurarea RCA devine mai scumpă în 2026. Cu mici excepții, toți șoferii vor plăti mai mult

6 minute de citit Publicat la 16:22 29 Mai 2026 Modificat la 16:25 29 Mai 2026

Au fost publicate tarifele de referință pentru RCA în 2026. Cu mici excepții, șoferii vor plăti mai mult pentru asigurarea auto. Sursa foto: Getty Images

ASF a publicat noile tarife de referință pentru asigurările RCA în 2026, iar cu câteva excepții, toți șoferii, indiferent de vârstă, zonă geografică sau cai-putere, vor plăti mai mult.

Se observă, spre deosebire de tarifele de referință din 2025, o ieftinire pentru șoferii tineri din București și Ilfov cu mașini puternice, de peste 403 cai-putere, dar nu și pentru cei din restul țării.

Totodată, există o ieftinire în cazul șoferilor de peste 60 de ani din București cu mașini cu putere cuprinsă între 201 și 300 KW (270-402 cai-putere), iar cei din țara care îndeplinesc aceleași condiții au primit o reducere de 5 lei față de 2025.

Tarifele de referinţă aplicate în Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru persoanele fizice pot fi şi aproape duble faţă de cele aplicate în ţară.

Tarifele de referință publicate de ASF în mai 2026

În 2026, cel mai mare tarif de referință este pentru șoferii sub 30 de ani din București care conduc mașini puternice de peste 300 Kw (402 CP), de 4956 lei. Cel mai mic tarif de referință este pentru șoferii cu vârste între 51-60 de ani din țară care conduc mașini sub 68 de cai-putere.

Șoferii din București și Ilfov cu vârsta mai mică de 30 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 3974 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 4199 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 4760 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 4281 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 4258 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 5325 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 5186 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 4956 de lei

Șoferii din restul țării cu vârsta mai mică de 30 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 2361 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 2571 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 2896 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 3055 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 3254 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 4344 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 4163 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 3998 de lei

Șoferii din București și Ilfov cu vârsta între 31-40 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 2205 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 2486 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 2666 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 2877 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 3029 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 4030 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 4047 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 3281 de lei

Șoferii din restul țării cu vârsta între 31-40 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 1356 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 1469 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 1634 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 1739 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 1835 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 2456 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 2389 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 2266 de lei

Șoferii din București și Ilfov cu vârsta între 41-50 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 2232 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 2425 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 2695 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 2899 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 3057 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 4088 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 4035 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 3793 de lei

Șoferii din restul țării cu vârsta între 41-50 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 1368 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 1481 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 1642 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 1760 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 1860 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 2493 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 2438 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 2344 de lei

Șoferii din București și Ilfov cu vârsta între 51-60 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 2143 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 2319 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 2566 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 2796 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 2974 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 3941 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 3855 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 3676 de lei

Șoferii din restul țării cu vârsta între 51-60 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 1283 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 1420 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 1584 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 1686 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 1812 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 2382 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 2352 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 2249 de lei

Șoferii din București și Ilfov cu vârsta peste 60 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 2215 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 2417 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 2693 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 2959 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 3088 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 4077 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 4186 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 3978 de lei

Șoferii din restul țării cu vârsta peste 60 de ani:

sub 50Kw au un tarif de referință de 1359 de lei

51-75 Kw au un tarif de referință de 1471 de lei

76-100 Kw au un tarif de referință de 1665 de lei

101-125 Kw au un tarif de referință de 1758 de lei

126-150 Kw au un tarif de referință de 1891 de lei

151-200 Kw au un tarif de referință de 2500 de lei

201-300 Kw au un tarif de referință de 2499 de lei

peste 300 Kw au un tarif de referință de 2416 de lei

Ce indicatori se folosesc la calculul tarifelor de referință

Începând din 2024, la calculul tarifelor de referință pentru RCA nu se mai folosește capacitatea cilindrică a motorului, ci se utilizează puterea motorului exprimată în kilowaţi (Kw), alături de vârstă și localizarea geografică.

Puterea în kilowaţi a unui autovehicul este trecută în certificatul de înmatriculare, dar poate fi stabilită şi împărţind numărul de cai-putere la 1,36.

Potrivit ASF, șoferii din Bucureşti şi Ilfov au tarife de referinţă mai mari decât cei din restul ţării pentru că frecvenţa accidentelor în Capitală este mult mai mare.

Cum se stabileşte clasa Bonus-Malus

Fiecare şofer care încheie o asigurare RCA este încadrat într-o clasă Bonus-Malus care îi creşte sau scade preţul poliţei, fiind vorba de un sistem de bonificaţii şi penalizări. Se pornește de la B0.

Fiecare clasă Bonus aduce după sine o reducere de 5% aplicată primei de asigurare, iar clasa maximă care poate fi atinsă este B8 şi asta înseamnă o reducere de 50%.

Fiecare clasă Malus atrage după sine o creştere cu 10% a primei de asigurare şi se poate ajunge până la M8, implicit o creştere de 80% a primei de asigurare. Fiecare accident provocat se sancţionează cu 2 clase de Malus.