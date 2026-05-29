Philip Morris International marchează 10 ani de transformare globală. Fabrica din Otopeni, pilon strategic pentru producția fără fum

4 minute de citit Publicat la 09:53 29 Mai 2026 Modificat la 10:03 29 Mai 2026

Fabrica din Otopeni produce consumabile pentru produse fără fum destinate către peste 50 de piețe de pe cinci continente. foto: PMI

Philip Morris International (PMI) marchează anul acesta un deceniu de transformare globală, un proces care a schimbat radical direcția companiei, cu obiectivul declarat de a construi un viitor fără fum. România ocupă un rol central în această strategie, iar fabrica din Otopeni a devenit una dintre cele mai importante unități de producție PMI la nivel internațional.

Astăzi, fabrica din Otopeni produce consumabile pentru produse fără fum destinate către peste 50 de piețe de pe cinci continente și are un rol strategic în lanțul global de producție al companiei.

„În acest moment fabrica produce rezerve de tutun pentru cinci continente, peste 50 de piețe”, a declarat Raluca Ghineraru, Manager OPEN+, Philip Morris România.

Potrivit acesteia, peste 90% din producția fabricii merge către export, inclusiv către piețe extrem de competitive precum Japonia. „Din momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, mai mult de 90% din volumul produs acum merge către export. Avem și piețe importante ca Japonia, piețe pretențioase. Știm că suntem un producător foarte bun, produsele noastre sunt de calitate foarte înaltă și mereu primim cerințe pentru a livra către noi piețe”, a explicat Raluca Ghineraru.

Alături de unitățile din Grecia și Italia, fabrica din România asigură 75% din producția globală de consumabile pentru produsele fără fum dezvoltate de PMI. Din 2017 până în prezent, investițiile în retehnologizare, digitalizare și extinderea capacității de producție au depășit 730 de milioane de dolari, transformând fabrica din Otopeni într-una dintre cele mai moderne unități de producție pentru alternative fără fum din lume.

La nivel global, PMI are 21 de fabrici care produc alternative fără fum, dintre care 11 sunt în Europa.

Transformarea companiei nu se rezumă însă doar la investițiile industriale. Inteligența artificială, automatizarea și soluțiile digitale dezvoltate local sunt integrate în procesele de producție și implementate ulterior în alte fabrici PMI din lume. „Din 2016 şi până acum, peste 700 de milioane de dolari au fost investiţi pentru conversia fabricii”, a precizat Raluca Ghineraru.

Aceasta a explicat că o parte dintre soluțiile dezvoltate la Otopeni folosesc inteligența artificială pentru optimizarea consumului de energie și a proceselor industriale. „Un exemplu aici ar fi utilizarea inteligenței artificiale pentru optimizarea consumului de aer comprimat sau a modului în care prelucrăm aerul. Avem soluții și pe partea de îmbunătățire continuă, unde dezvoltăm mereu noi standarde, iar celelalte fabrici preiau de la noi aceste optimizări”, a adăugat reprezentanta PMI.

Compania își bazează strategia pentru un viitor fără fum pe cercetare științifică și pe conceptul de reducere a efectelor dăunătoare asociate fumatului (Tobacco Harm Reduction).

Potrivit datelor prezentate de companie, principala cauză a bolilor asociate fumatului este arderea tutunului, proces care generează fum și mii de compuși chimici, dintre care aproximativ 100 sunt asociați cu boli grave. Produsele fără fum încălzesc tutunul fără combustie, ceea ce reduce semnificativ numărul substanțelor nocive generate.

„Cunoaștem din lumea medicală că problema fumatului este problema fumului. Arderea este problema. Inhalarea fumului și substanțele conținute în fumul de țigară sunt sursa tuturor bolilor legate de consumul de tutun”, a declarat Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs, Philip Morris România.

Din 2008 și până în prezent, PMI a investit peste 16 miliarde de dolari la nivel global în cercetarea, dezvoltarea și comercializarea produselor fără fum, iar aproximativ 99,7% din bugetul global de cercetare și dezvoltare este direcționat către aceste alternative.

Peste 1.600 de oameni de știință și experți din domenii precum medicina, biologia, chimia și epidemiologia contribuie la evaluarea și dezvoltarea produselor fără fum.

„Avem un program de cercetare științifică extrem de bine constituit și documentat, care respectă cele mai stricte standarde și ghiduri internaționale. Cercetarea pleacă de la dezvoltarea produselor și continuă prin studii privind chimia aerosolului, toxicologia și impactul pe termen lung asupra sănătății publice”, a explicat Mihai Bundoi.

Acesta a subliniat că rezultatele cercetărilor au fost evaluate de autorități și experți independenți. „Este știința care a fost reevaluată de evaluatori independenți sau de autorități ale diverselor state, care au confirmat că ceea ce este în spatele științei noastre este corect și adevărat”, a mai spus reprezentantul PMI.

Datele științifice prezentate de companie au stat și la baza unor decizii ale autorităților internaționale de reglementare. Recent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a reautorizat comercializarea dispozitivului IQOS ca produs din tutun cu risc modificat, menționând că trecerea completă de la țigările convenționale la acest sistem reduce semnificativ expunerea la substanțe chimice dăunătoare sau potențial dăunătoare.

„Informarea este extrem de importantă pentru că poate ajuta fumătorii adulți, care altfel ar continua să fumeze, să facă o schimbare în cunoștință de cauză și să treacă la produsele fără fum, care reprezintă o alternativă mai bună decât continuarea fumatului”, a concluzionat Mihai Bundoi.

La 10 ani de la începutul transformării sale globale, PMI continuă investițiile în tehnologie, cercetare și produse fără fum. La nivel mondial, compania estimează că peste 43 de milioane de consumatori adulți utilizează produsele sale fără fum, disponibile în peste 100 de piețe. România, prin fabrica din Otopeni, rămâne unul dintre punctele strategice ale acestei transformări internaționale, atât prin producția destinată exportului, cât și prin soluțiile dezvoltate local și implementate la nivel global.

Articol susținut de Philip Morris România