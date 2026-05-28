Cod galben de furtună în jumătate de țară. ANM avertizează că vor fi ploi torențiale și vijelii. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:33 28 Mai 2026 Modificat la 10:33 28 Mai 2026

ANM a anunțat instabilitate atmosferică și vânt puternic, joi și vineri, în mai multe zone din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, două avertizări Cod Galben valabile de joi până vineri seară mai multe județe din Moldova, Maramureș, Transilvania, Banat și Oltenia.

În perioada respectivă, se va manifesta instabilitate atmosferică însoțită de intensificări ale vântului.

Astfel, joi vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h.

În regiunile sudice, pe arii restrânse, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.

Vineri, vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45...55 km/h.

Cod Galben de vânt în jumătate de țară, joi

Un prim Cod Galben de vânt este valabil joi, de la ora 10 la ora 21. În acest interval sunt așteptate intensificări ale vântului în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei.

Viteza la rafală va atinge 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70...90 km/h.

Cod Galben de vânt Est, Nord și Centru, vineri

Al doilea Cod Galben intră în vigoare vineri, la ora 10, și este valabil până la ora 21, aceeași zi.

În perioada menționată, vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h.

În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70....90 km/h.