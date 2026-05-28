Soțiile și iubitele starurilor, prezente la Cupa Mondială 2026. Cine îi susține pe Ronaldo, Messi și Neymar

Messi, Neymar și Ronaldo. Colaj foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 este aici. Au mai ramas doar două săptămâni până la startul celei mai urmarite competiții sportive a planetei. Vorbim despre un mondial record, cu mai multe echipe, mai multe meciuri şi goluri ca niciodată. Pe lângă miile de fani care vor umple stadioanele din America, principalii susţinători pe care fotbaliştii îi vor avea în tribune sunt partenerele şi familiile lor.

Cristiano Ronaldo, de exemplu, va fi susţinut de faimoasa sa logodnică, Georgina Rodriguez, fotomodel şi femeie de afaceri. Cei doi formează un cuplu din 2016 şi au împreună doi copii. De asemenea, Messi va fi susţinut din tribune de soţia sa, Antonella, alături de care formează un cuplu din 2008 şi au 3 băieţi împreună. Cei doi se cunosc de când aveau doar 13 ani.

Neymar o va avea alături de el în America pe Bruna Biancardi, influencer online şi proprietarul unui brand de îmbrăcăminte. Cei doi formează un cuplu din 2021, iar recent au anunţat că aşteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre Campionatul Mondial de fotbal din acest an, nu uitaţi să intraţi pe site-ul AS.RO.

Meciurile spectacol din Canada, Statele Unite si Mexic sunt, in exclusivitate, in universul Antena. World Cup 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play.