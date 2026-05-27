Selecționerul Argentinei afirmă că Messi nu va fi „complet apt” pentru Cupa Mondială 2026: „Nu este 100% refăcut”

Lionel Messi, care a câștigat de opt ori Balonul de Aur, a fost scos de pe teren în timpul unui meci haotic cu 10 goluri împotriva echipei Philadelphia Union, ceea ce a stârnit temeri imediate cu privire la disponibilitatea sa pentru Cupa Mondială. Scaloni a oferit acum o actualizare despre legendarul atacant, confirmând că, deși accidentarea nu este considerată a fi gravă, „Messi nu este 100% refăcut”.
„Primele știri nu sunt chiar atât de rele. Acum, trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează, în funcție de rezultatele testelor suplimentare, pentru a vedea dacă acestea confirmă rapoartele medicale inițiale”, a declarat Scaloni într-un interviu acordat DSports.
Probleme la mușchiul ischiogambier
Atacantul veteran a fost schimbat în minutul 73 al meciului terminat cu 6-4 împotriva echipei Philadelphia Union, după ce a părut să resimtă disconfort în urma unei lovituri libere. Inter Miami a clarificat ulterior că Messi a suferit o suprasolicitare asociată cu oboseală musculară la nivelul mușchiului ischiogambier stâng.
În ciuda accidentării, Scaloni rămâne optimist că jucătorul său va fi pregătit pentru meciul de deschidere din Grupa J împotriva Algeriei, pe 16 iunie, chiar dacă nu se va afla în formă maximă.
Locația mușchilor ischiogambieri. Foto: Getty Images
„Ne-am fi dorit cu toții ca Messi să se fi putut alătura lotului complet apt, dar aceasta nu este realitatea. Nu este vorba doar de el. Mulți jucători nu și-au revenit încă complet după accidentări. Prioritatea noastră principală acum este reabilitarea lor pentru a ne asigura că ajung la Cupa Mondială în formă maximă”, a subliniat Scaloni.
Lista accidentărilor lui Scaloni este în creștere
Îngrijorările legate de condiția fizică a Argentinei se extind adânc în lot, lăsându-l pe Scaloni cu o mare bătaie de cap înainte de termenul limită de anunțare a lotului, 2 iunie. Portarul lui Aston Villa, Emiliano Martinez, a suferit o fractură a degetului inelar de la mâna dreaptă în timpul încălzirii pentru finala Europa League, deși se așteaptă ca portarul să fie încă apt pentru meciul de deschidere al turneului. Mai îngrijorătoare este starea căpitanului lui Tottenham, Cristian Romero, care se luptă să se recupereze după o entorsă de ligament la genunchiul drept.
Problemele persistă pe posturile de fundași laterali, unde Nahuel Molina de la Atletico Madrid și Gonzalo Montiel de la River Plate se recuperează amândoi după accidentări musculare. În plus, mijlocașul echipei Como, Nico Paz, a ratat ultimul meci al clubului său din Serie A din cauza unei accidentări la genunchi, iar Nicolas Gonzalez abia ajunge în ultima etapă a recuperării după o ruptură musculară.
Acest val de accidentări a obligat staff-ul tehnic să elaboreze planuri de urgență pentru meciurile de pregătire împotriva Hondurasului și Islandei.
