Selecționerul Argentinei afirmă că Messi nu va fi „complet apt” pentru Cupa Mondială 2026: „Nu este 100% refăcut”

Lionel Messi, care a câștigat de opt ori Balonul de Aur, a fost scos de pe teren în timpul unui meci haotic cu 10 goluri împotriva echipei Philadelphia Union, ceea ce a stârnit temeri imediate cu privire la disponibilitatea sa pentru Cupa Mondială. Scaloni a oferit acum o actualizare despre legendarul atacant, confirmând că, deși accidentarea nu este considerată a fi gravă, „Messi nu este 100% refăcut”.

„Primele știri nu sunt chiar atât de rele. Acum, trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează, în funcție de rezultatele testelor suplimentare, pentru a vedea dacă acestea confirmă rapoartele medicale inițiale”, a declarat Scaloni într-un interviu acordat DSports.

Atacantul veteran a fost schimbat în minutul 73 al meciului terminat cu 6-4 împotriva echipei Philadelphia Union, după ce a părut să resimtă disconfort în urma unei lovituri libere. Inter Miami a clarificat ulterior că Messi a suferit o suprasolicitare asociată cu oboseală musculară la nivelul mușchiului ischiogambier stâng.

În ciuda accidentării, Scaloni rămâne optimist că jucătorul său va fi pregătit pentru meciul de deschidere din Grupa J împotriva Algeriei, pe 16 iunie, chiar dacă nu se va afla în formă maximă.

Locația mușchilor ischiogambieri. Foto: Getty Images

„Ne-am fi dorit cu toții ca Messi să se fi putut alătura lotului complet apt, dar aceasta nu este realitatea. Nu este vorba doar de el. Mulți jucători nu și-au revenit încă complet după accidentări. Prioritatea noastră principală acum este reabilitarea lor pentru a ne asigura că ajung la Cupa Mondială în formă maximă”, a subliniat Scaloni.

Lista accidentărilor lui Scaloni este în creștere