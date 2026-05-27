Poliţia Locală a dat amenzi de 92.000 de euro, într-o lună, pentru circulaţia cu maşini de mare tonaj prin Bucureşti, fără autorizaţie

Publicat la 18:10 27 Mai 2026 Modificat la 18:10 27 Mai 2026

Poliția Locală a Municipiului București a transmis că, în ultima lună, a dat amenzi de aproximativ 92.000 de euro şoferilor care conduceau, fără autorizaţie, maşini de mare tonaj prin Capitală. "Regulile trebuie respectate! Mașinile de mare tonaj nu au ce căuta pe străzile Capitalei fără autorizație, în zonele cu restricții", a transmis instituţia.

"Facem zilnic controale tematice. Am acționat astăzi (n.r. - marţi) în sectorul 3, acolo unde am oprit în trafic toate autoutilitarele din zona Titan, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuși, Camil Ressu.

Șoferii au fost trași pe dreapta, verificați în #aplicație, iar cine n-a avut autorizație de circulație a primit amendă. Între 4.000 și 5.000 de lei! N-am stat la discuții.

În ultima lună am verificat aproape 400 de autoutilitare, pentru care am dat amenzi în valoare de peste 460.000 de lei.

Camioane, basculante, cife, balastiere, mașini de gunoi sau platforme de aprovizionare, toate trebuie să se conformeze și să dețină autorizație de la Direcția Transporturi din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, pentru acces în zonele unde există restricții de circulație", a transmis Poliția Locală a Municipiului București.