Prima reacție a lui Eugen Tomac după ce Nicușor Dan i-a informat pe liderii partidelor că l-ar vrea premier

1 minut de citit Publicat la 18:29 27 Mai 2026 Modificat la 19:00 27 Mai 2026

Eugen Tomac. Foto: Hepta

Eugen Tomac, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, a făcut miercuri primele declarații de la vehicularea numelui său. Președintele Nicușor Dan i-a informat pe liderii fostei coaliții că intenționează să îl propună pe Eugen Tomac pentru funcția de premier dar, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, discuțiile s-au blocat la formarea guvernului. Președintele a avut discuții cu atât cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cât și cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

„România are nevoie de Guvern, sigur”, a spus Eugen Tomac.

Potrivit surselor, în momentul de față sunt două variante pentru un posibil Guvern Tomac. Prima variantă, un Guvern tehnocrat care să primească votul de învestitură de la partidele din fosta Coaliție. În această situație, PSD, PNL, USR și UDMR își păstrează secretarii de stat și oamenii de eșaloanele doi și trei.

A doua variantă discutată de Nicușor Dan este cea a unui guvern politic cu premier Eugen Tomac. Guvernul ar urma să fie completat cu miniștri din fosta coaliție de guvernare la care s-ar adăuga miniștri tehnocrați în unele ministere.

Despre varianta guvernului tehnocrat, USR și PNL discută intern. USR nu exclude să susțină un astfel de executiv, mai ales că un vot împotrivă ar însemna o opoziție asumată față de președintele Nicușor Dan.

Varianta guvernului politic, deși ar avea avantajul unei susțineri politice în Parlament, ar avea o mai mica acceptabilitate din partea PNL și USR, pentru că ar fi alături PSD.

Ambele variante de guvern ar avea cele patru priorități: programul SAFE, fondurile din PNRR, OECD și menținerea deficitului.

Nu este clar dacă Eugen Tomac va putea obține sprijin parlamentar în cazul în care va include miniștri PSD, în condițiile în care USR și PNL au decis intern că nu vor vota un guvern din care fac parte social-democrații. De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.