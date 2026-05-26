Kelemen Hunor respinge varianta ca UDMR să guverneze doar cu PSD: „Nu pot să mă trezesc singur într-un guvern cu ei”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că în continuare prima opțiune a partidului său este refacerea fostei coaliții de guvernare, inclusiv cu Eugen Tomac premier - varianta pe care, potrivit surselor politice, o va propune Președintele Nicușor Dan. Liderul UDMR a afirmat, de asemenea, că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.

Cu toate acestea, liderul UDMR recunoaște că nu se observă o poziție mai flexibilă din partea PNL sau USR pntru această variantă.

„Pentru mine prima opțiune e refacearea coalițiiei, inclusiv cu domnul Tomac în funcția de prim-ministru, nu am o problemă. Dar, să fie o susținere majoritată și foarte clară. Eu cunosc decizia PNL-ului și decizia USR-ului și astăzi încă nu am văzut o poziție mai flexibilă, nici din partea USR-ului, nici din partea PNL-ului, dar nu știu dacă au discutat, dacă au fost, am înțeles că au fost la Cotroceni domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu. Probabil că au și discutat diferite abordări, variante, nu îmi dau seama. Prima opțiune pentru noi este să refacem coaliția, cel puțin până când trecem de anul 2026 cu toate provocările anului 2026”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mai subliniat că o majoritate parlamentară nu poate fi construită fără PSD sau PNL și că, în lipsa unei astfel de formule, ar trebui luate în calcul variante de guvern minoritar cu susținere transparentă în Parlament:

„Până la urmă, președintele are atribuțiile constituționale de a nominaliza pe cineva cu formarea guvernului. Nu se poate majoritate fără PSD sau fără PNL. PSD și PNL împreună, și cu noi, și cu USR, sau doar cu noi sau doar cu USR se poate forma o majoritate. Astea sunt variantele, dacă excludem pe cei de la AUR. Dacă nu există această majoritate, atunci trebuie să te gândești la formule minoritare, guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă, e a doua variantă. Asta înseamnă că poate să fie PNL-USR-UDMR, poate să fie PSD-USR, poate să fie orice altă variantă”.

Acesta a subliniat clar că exclude varianta unei guvernări doar alături de PSD.

„Am exclus de la bun început, am spus că nu funcționează. Nu există această posibilitate, cel puțin în cazul nostru, și aici trebuie să fim foarte sinceri și foarte direcți. PSD-ul a dat jos guvernul din care facem parte, în acest moment, guvern interimar. A doua zi nu pot să mă trezesc doar eu singur într-un guvern cu PSD când PSD-ul, printr-o moțiune de cenzură, a dat jos guvernul. E o chestie logică, e o chestie de logică elementară. De-aia spun reformarea coaliției, realcătuirea, un nou angajament din partea tuturor”, a declarat liderul UDMR.

Președintele UDMR a avertizat și asupra riscurilor unui guvern tehnocrat sau ale unei majorități construite artificial doar pentru votarea executivului:

„Asta se poate și sigur, există și varianta să cârpim o majoritate, nu mai contează din cine se formează această majoritate, doar să trecem guvernul și a doua zi toată lumea în opoziție, că asta se va întâmpla. Cu un guvern care nu e asumat politic de o majoritate transparentă și foarte bine coagulată, atunci a doua zi toată lumea va fi în opoziție. De aceea spun eu permanent că un guvern tehnocrat, din acest punct de vedere nu ar funcționa”.