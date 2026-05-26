Ce face ca o țară să fie una dintre „cele mai bune” din lume? Răspunsul e acum în Africa, 10 state de acolo au intrat în topul global

4 minute de citit Publicat la 23:45 26 Mai 2026 Modificat la 23:46 26 Mai 2026

Țările africane au intrat în clasamentul global al căutărilor celor care vor o viață mai bună. FOTO: Getty Images

Ce face ca o țară să fie considerată una dintre cele mai bune din lume? Nu mai este vorba doar despre dimensiunea economiei sau despre puterea militară. Tot mai mult, contează cât de bine pot oamenii să trăiască, să muncească, să se dezvolte și să aibă acces la oportunități, scrie Insider Africa.

Potrivit clasamentului Best Countries 2026, realizat de U.S. News & World Report, țările au fost evaluate pe baza unor date care măsoară guvernarea, dezvoltarea economică, sănătatea, viața civică, infrastructura, oportunitățile, mediul natural, cultura și turismul.

De la insule dependente de turismul de lux până la țări susținute de petrol, tehnologie, minerit și producție industrială, aceste state contribuie în moduri diferite la povestea economică a Africii. Deși multe se confruntă în continuare cu probleme precum șomajul, inflația sau inegalitatea, ele rămân printre cele mai bine clasate țări din lume datorită potențialului economic, influenței culturale, infrastructurii și importanței strategice.

Țările africane care au intrat în clasamentul global:

1. Seychelles

Seychelles ocupă locul 49 la nivel mondial. Statul insular, format din 115 insule în Oceanul Indian, este cea mai mică țară din Africa atât ca suprafață, cât și ca populație. Economia sa se bazează în mare parte pe turism, care contribuie semnificativ la PIB și la veniturile în valută, prin stațiuni de lux și servicii hoteliere.

Pescuitul și serviciile financiare offshore susțin, de asemenea, activitatea economică, ajutând Seychelles să mențină unul dintre cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor din Africa.

2. Maroc

Marocul ocupă locul 74 la nivel mondial. Situat în vestul Africii de Nord, la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, Marocul combină influențe arabe, berbere, africane și europene. Economia sa este una dintre cele mai diversificate din Africa, fiind susținută de turism, agricultură, industria auto și exporturile de fosfați.

FOTO: Profimedia Images

Țara a investit puternic și în energie regenerabilă și infrastructură, consolidându-și poziția de centru comercial și industrial important între Africa și Europa.

3. Tunisia

Tunisia este clasată pe locul 77 la nivel mondial. Aflată pe coasta mediteraneană a Africii de Nord, Tunisia a fost influențată de-a lungul istoriei de romani, arabi și otomani. Economia sa este susținută de turism, agricultură, textile și producție industrială, Europa rămânând un partener comercial major.

În ultimii ani, Tunisia s-a confruntat cu presiuni economice, inclusiv șomaj și inflație, dar continuă să dezvolte industrii orientate spre export și sectoare bazate pe tehnologie.

4. Egipt

Egiptul ocupă locul 80 la nivel mondial. Leagăn al uneia dintre cele mai vechi civilizații ale lumii, Egiptul se află la intersecția dintre Africa, Orientul Mijlociu și Europa. Economia sa este susținută de turism, agricultură, industrie, exporturi de gaze naturale și veniturile generate de Canalul Suez, una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

FOTO: Getty Images

Marile proiecte de infrastructură și populația în creștere continuă să modeleze ambițiile economice și influența regională a țării.

5. Africa de Sud

Africa de Sud ocupă locul 81 la nivel mondial. Situată în extremitatea sudică a continentului, țara rămâne una dintre cele mai industrializate economii ale Africii, în ciuda inegalității persistente și a șomajului ridicat. Economia este susținută de minerit, finanțe, industrie, agricultură și turism.

FOTO: Getty Images

Africa de Sud găzduiește și Johannesburg, unul dintre principalele centre financiare ale continentului, iar bogățiile sale minerale continuă să aibă un rol important în exporturi și creștere economică.

6. Algeria

Algeria ocupă locul 87 la nivel mondial. Întinsă de la coasta Mediteranei până în Deșertul Sahara, Algeria este cea mai mare țară din Africa după suprafață. Economia sa depinde puternic de exporturile de petrol și gaze naturale, care asigură cea mai mare parte a veniturilor guvernamentale și a încasărilor în valută.

Deși țara a încercat să se diversifice prin agricultură și industrie, sectorul energetic rămâne esențial pentru forța economică și influența regională a Algeriei.

7. Ghana

Ghana ocupă locul 90 la nivel mondial. Cunoscută anterior sub numele de Coasta de Aur, Ghana a devenit în 1957 prima țară din Africa subsahariană care și-a câștigat independența față de dominația colonială. Economia sa este susținută de exporturile de aur, cacao și petrol, alături de sectoare în creștere precum telecomunicațiile, serviciile bancare și serviciile digitale.

Ghana este considerată adesea una dintre economiile mai stabile din Africa de Vest, deși presiunile recente legate de datorii și de moneda națională au afectat creșterea economică.

8. Kenya

Kenya este clasată pe locul 92 la nivel mondial. Situată de-a lungul Ecuatorului, în Africa de Est, Kenya este cunoscută pentru diversitatea culturală, fauna spectaculoasă și rolul său de centru regional de afaceri. Economia este susținută de agricultură, turism, servicii financiare și tehnologie.

Nairobi a devenit unul dintre cele mai importante ecosisteme de startup-uri din Africa, fiind supranumit „Silicon Savannah”, iar inovațiile Kenyei în domeniul plăților mobile au transformat finanțele digitale pe întregul continent.

9. Zimbabwe

Zimbabwe ocupă locul 97 la nivel mondial. Situată în sudul Africii, între Zambia și Africa de Sud, Zimbabwe și-a câștigat independența față de Marea Britanie în 1980, după o lungă luptă de eliberare. Țara a trecut prin ani de instabilitate economică, inclusiv hiperinflație și crize valutare, însă mineritul rămâne un pilon important al economiei.

Exporturile de aur, platină și litiu continuă să atragă investiții, în timp ce Zimbabwe încearcă să își relanseze economia și dezvoltarea industrială.

10. Nigeria

Nigeria ocupă locul 98 la nivel mondial. Deseori numită „Gigantul Africii”, Nigeria este cea mai populată țară de pe continent și una dintre cele mai mari economii africane. Exporturile de petrol și gaze rămân centrale pentru economie, însă sectoare precum fintech-ul, divertismentul, telecomunicațiile și agricultura s-au extins rapid în ultimii ani.

Lagos, capitala comercială a țării, a devenit unul dintre principalele centre africane pentru startup-uri tehnologice și inovație digitală.