Câteva terenuri au ajuns la prețuri ridicol de mici într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, dar există o problemă

2 minute de citit Publicat la 16:50 26 Mai 2026 Modificat la 16:51 26 Mai 2026

Mai multe loturi mari, aflate sub apă, s-au vândut recent în San Francisco cu 250 de dolari FOTO: Getty Images

Mai multe loturi mari s-au vândut recent în San Francisco - unul dintre cele mai scumpe orașe din lume - cu doar 250 de dolari, în tranzacții care ar putea fi considerate o adevărată afacere.

Numai că aceste terenuri sunt complet sub apă, potrivit The Independent.

Câțiva investitori optimiști din San Francisco, un oraș cunoscut pentru costul ridicat al vieții și casele de milioane de dolari, au cumpărat parcele de aproximativ 500 de metri pătrați în apropiere de Candlestick Point în cadrul unei licitații desfășurate marți.

În ciuda prețului accesibil, loturile sunt complet scufundate, ceea ce înseamnă că proprietarii vor trebui să fie creativi în a decide ce să facă cu ele. De asemenea, ar putea exista provocări legale legate fie de umplerea terenului, fie de dezvoltarea unor locuințe plutitoare.

„Cred că o parte din explicație ține pur și simplu de cerere și ofertă. Nu construim suficient. Și mulți oameni au foarte mulți bani pentru a-și permite aceste case”, a declarat pentru un post TV local Linda, o locuitoare din zona golfului San Francisco.

În timp ce unii localnici consideră că loturile subacvatice ar putea reprezenta investiții bune pe termen lung, alții spun că transformarea lor în ceva valoros este o idee nerealistă.

„Este o idee foarte stupidă. Nivelul mării crește, așa că nu înțeleg de ce ai cumpăra teren sub apă, dar nu se știe niciodată. Cineva își va da seama ce să facă cu el”, a declarat un locuitor al orașului.

Parcele subacvatice au fost promovate drept „o investiție speculativă interesantă”, care ar putea fi utilizată pentru „poziționare viitoare pe malul apei, posibile spații de acostare pentru bărci, aplicații de mediu sau recreative ori păstrarea strategică a terenului”, potrivit SFGate.

Zone din San Francisco care odinioară erau acoperite de apă au fost umplute cu pământ, însă acest lucru s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, a declarat istoricul Chris Carlsson pentru KGO-TV. Astăzi, un astfel de proces ar fi extrem de dificil de aprobat din cauza factorilor legali și de mediu.

„Pur și simplu nu se va întâmpla”, a spus Carlsson.

Totuși, alți experți consideră că ar putea fi posibilă construirea unei locuințe plutitoare pe aceste terenuri, dacă proiectele ar reuși să depășească obstacolele legate de autorizații și reglementări.

„Majoritatea acestor locații, atâta timp cât nu sunt în largul mării, ci în zone precum golful dumneavoastră, în zone inundabile, pe râuri, canale sau lacuri, pot fi utilizate ca bază pentru construcții plutitoare, pe care să fie amplasate locuințe”, a declarat Koen Olthuis, directorul general al Waterstudio, o firmă de arhitectură specializată în case plutitoare.

Locuitorii care au cumpărat aceste parcele ar putea miza pe creșterea viitoare a valorii proprietăților de pe malul apei din San Francisco. Oportunități similare, deși rare, au mai existat și în trecut. În 2021, un agent imobiliar a cumpărat loturi subacvatice, imaginându-și dezvoltări viitoare în acea zonă. În 2023, un bărbat a cumpărat un teren de 1.000 de metri pătrați în Alameda cu 300.000 de dolari, fără să știe că acesta era sub apă.