Cutremur, marţi după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Publicat la 16:59 26 Mai 2026

Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, marţi după-amiază, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la adâncimea de 99,1 km, la ora 15.05.

În ziua de 26 Mai 2026 la ora 15:05:38 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 99.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km S de Focsani, 49km S de Buzau, 74km SE de Sfantu-Gheorghe, 81km E de Brasov, 84km NE de Ploiesti.

Altfel, luni, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs în zona seisimică Vrancea, la ora 17:33, la o adâncime de 134,1 km.