Un elicopter din Escadrila 712 Transport Giarmata, cu trei oameni la bord, a aterizat lângă Reşiţa, după o defecţiune tehnică

<1 minut de citit Publicat la 17:27 26 Mai 2026

Un elicopter din Escadrila 712 Transport Giarmata, cu trei oameni la bord, a aterizat lângă Reşiţa. Sursa foto: MApN

Ministerul Apărării a anunţat, marţi, că o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție, iar elicopterul a aterizat, în siguranţă, lângă Reşiţa.

"Marți, 26 mai 2026, o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție.

Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol.

Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare.

Siguranța personalului și desfășurarea în condiții de securitate a activităților de zbor reprezintă priorități permanente ale Forțelor Aeriene Române", a comunicat MApN.