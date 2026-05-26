Antena 3 CNN Politică Senatul a votat numirea lui Bogdan Alexandru Sticlosu în funcția de președinte al ANI

Senatul a votat numirea lui Bogdan Alexandru Sticlosu în funcția de președinte al ANI

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 17:33 26 Mai 2026 Modificat la 17:33 26 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Bogdan Alexandru Sticlosu depune jurământul de învestire în funcția de președinte ANI în Senat
Bogdan Alexandru Sticlosu a depus jurământul în plenul Senatului. Foto: Agerpres

Senatul l-a numit marți pe Bogdan Alexandru Sticlosu în funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) pentru un mandat de 4 ani, relatează Agerpres. Sticlosu a ocupat până acum funcția de vicepreședinte al ANI, dar i-au fost delegate atribuțiile de președinte și a condus interimar instituția timp de un an. 

Bogdan Alexandru Sticlosu a fost numit în funcție cu 69 voturi „pentru”, 6 „contra” și 26 abțineri. Votul a fost secret, electronic.

Imediat după vot, Bogdan Alexandru Sticlosu a depus jurământul în plenul Senatului. 

În 14 mai, Consiliul Național de Integritate a validat rezultatele examenului pentru ocuparea acestei funcții, candidatul declarat admis fiind Bogdan Alexandru Sticlosu.

Comisia juridică a Senatului a propus plenului Senatului, în temeiul art. 150 din Regulamentul Senatului, numirea acestuia în funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Senat Agentia Nationala de Integritate

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close