Kelemen Hunor, despre posibilitatea ca UDMR să îl voteze pe Eugen Tomac ca premier: Îl ştiu foarte bine, dar drumul este lung

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, şi Eugen Tomac, actualul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Sursa colaj foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți despre Eugen Tomac, aflat pe "lista" cu variante de premier, că este o personalitate politică cunoscută şi a precizat că îl cunoaşte foarte bine. Întrebat cum ar vota partidul pe care îl conduce dacă europarlamentarul Eugen Tomac va fi desemnat prim-ministrul României, acesta a refuzat să ofere un răspuns. Liderul UDMR a mai subliniat că prima propunere făcută de preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să treacă şi a descris ce s-ar întâmpla pe scena politică în cazul în care ţara noastră va avea un guvern tehnocrat. "Participarea noastră într-un guvern minoritar, fără o susţinere transparentă şi credibilă în Parlament e puţin probabilă", a mai menţionat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a discutat astăzi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

"Până nu discutăm cu el, nu avem cum să vă spunem condiţiile, fiindcă trebuie să ştim ce doreşte să facă un premier desemnat şi dacă e domnul Tomac... Deci, Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută, noi ne cunoaştem, parcă amândoi am fost interzişi în Ucraina, la un moment dat, pentru faptul că am susţinut drepturile românilor şi comunităţii maghiare din Ucraina.

Deci, eu îl ştiu pe Eugen Tomac foarte bine, dar, de aici şi până a spune cum vom vota, sigur, drumul este lung, fiindcă nu ştim, nu am început discuţiile", a spus Kelemen Hunor în timpul declaraţiilor făcute în faţa jurnaliştilor azi.

La întrebarea "Dacă Eugen Tomac nu va reuşi să vină cu o majoritate şi a doua propunere ar fi una politică, aţi face parte dintr-un guvern alături de PSD sau aţi susţine un guvern monocolor al PSD?", liderul UDMR a răspuns astfel:

"Haideţi să aşteptăm prima nominalizare, eu am spus despre un guvern monocolor PSD ce am avut de spus, nu s-a schimbat nimic. Participarea noastră într-un guvern minoritar, fără o susţinere transparentă şi credibilă în Parlament e puţin probabilă. Deci, până nu avem o nominalizare şi o încercare de a forma un guvern, eu, cu a doua încercare, nu m-aş ocupa, fiindcă am înţeles din discuţiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă. Asta este intenţia".

Jurnalistă: UDMR ar prefera mai degrabă un guvern condus de Eugen Tomac, cu miniştri tehnocraţi, apropiaţi de partidele din fosta coaliţie pentru o susţinere largă în Parlament? Sau ar fi dispus să intre într-un guvern cu miniştri PSD şi UDMR, cu susţinere şi de la minorităţi şi neafiliaţi, pentru că s-ar întruni şi în acest fel voturile necesare.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: Un guvern tehnocrat va avea a doua zi următoarea problemă: toată lumea va fi în opoziţie. Şi de aici, lucrurile se vor complica. Un guvern politic trebuie să aibă o susţinere politică şi o majoritate politică. Deci, din PSD -UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă, se poate şi cu USR, se poate şi cu PNL, se poate discuta în multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac, în fruntea Guvernului – variante politice.

Dar un guvern tehnocrat – a doua zi va rămâne singur şi toată lumea va fi în opoziţie. Aşa s-a întâmplat şi data trecută şi cine a beneficiat dintr-o astfel de situaţie atunci... PSD!?! Acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.

Jurnalistă: Să înţelegem că dumneavoastră nu aţi sprijini un guvern tehnocrat?

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: Dacă asta aţi înţeles dumnevoastră... Deci, eu am spus care ar fi a doua zi situaţia, dar un guvern trebuie investit. Acum, să vedem: aşteptăm nominalizarea şi discuţiile, dacă cumva doreşte să discute premierul desemnat cu noi, că nici asta nu ştim dacă doreşte.

Poate că are deja o formulă în cap, chiar o formulă negociată. Deci, trebuie să fim calmi, trebuie avem răbdare. Eu nu am informaţii în acest moment mai mult decât am citit în presă.