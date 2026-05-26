Toate rafinăriile din centrul Rusiei și-au oprit activitatea ori și-au redus producția din cauza atacurilor cu drone ucrainene

1 minut de citit Publicat la 13:45 26 Mai 2026 Modificat la 13:49 26 Mai 2026

Rafinăria Sîzran, lovită de drone ucrainene, și-a încetat activitatea. Foto: Profimedia Images

Rafinăria de petrol din orașul rusesc Sîzran, din regiunea Samara, și-a încetat complet activitatea, din cauza avariilor aduse infrastructurii sale de un atac cu drone ucrainene, de săptămâna trecută, informează Kyiv Independent, care citează un comunicat al Statului Major al armatei ucrainene. Conform Reuters, toate rafinăriile principale din centrul Federației Ruse și-au încetat până acum activitatea sau și-au restrâns producția, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene.

„Forțele de apărare ucrainene vor continua în mod sistematic să ia măsuri pentru a forța Federația Rusă să pună punct agresiunii militare împotriva Ucrainei”, a precizat conducerea armatei ucrainene, într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Totodată, mai multe rezervoare și depozite de petrol și elemente similare de infrastructură ale industriei petroliere au fost avariate de dronele ucrainene în regiunea Iaroslavl, aflată la 250 de kilometri nord-est de Moscova, conform Agerpres.

Rusia nu a reacționat oficial la anunțul făcut de armata ucraineană.

Ucraina şi-a intensificat de la începutul anului atacurile asupra infrastructurilor petroliere, efectuate în adâncimea teritoriului rus, în încercarea de a submina aprovizionarea armatei ruse cu combustibil şi produse asociate şi de a reduce veniturile pe care Rusia le obţine din această industrie.

În ultimele săptămâni, Kievul a raportat, de asemenea, o creştere a atacurilor cu drone cu rază medie de acţiune asupra unor obiective militare şi logistice ruseşti din teritoriile ucrainene ocupate.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat pe 21 mai că dronele de atac cu rază lungă de acțiune ale Kievului au lovit rafinăria Sîzran, aflată la peste 800 de kilometri de granița ruso-ucraineană.

Rafinăria avea o capacitate de rafinare de circa 9 milioane de tone de țiței pe an și furniza combustibil pentru aviația și forțele ruse din centrul și sud-estul Rusiei.