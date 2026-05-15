Ucraina a atacat masiv Rusia: Una dintre cele mai mari rafinării de petrol, cuprinsă de un incendiu. Sunt 3 morţi şi 12 răniţi

Publicat la 08:38 15 Mai 2026 Modificat la 08:53 15 Mai 2026

Rafinăria din Ryazan, operată de gigantul rus Rosnef, în flăcări după un atac cu drone al Ucrainei, vineri. Sursa colaj foto: Telegram/Exilenova_plus

Un atac ucrainean a făcut trei morţi şi 12 răniţi în oraşul rus Riazan, la sud-est de Moscova, a anunţat vineri guvernatorul local, Pavel Malkov, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. În urma ofensivei aeriene lansată de Ucraina, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost lovită de drone și cuprinsă de un incendiu puternic, relatează The Kyiv Independent.

Conform sursei citate, la rafinăria de petrol din Ryazan a izbucnit un incendiu violent în urma bombardamentelor lansate de Forțele Armate ale Ucrainei în dimineaţa zilei de vineri.

Imaginile de pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții deasupra a ceea ce pare a fi rafinăria de petrol din Ryazan, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent. Locuitorii orașului au raportat că au văzut mai multe drone zburând deasupra localității înainte de a auzi mai multe explozii puternice în zona rafinăriei.

Considerată una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aceasta produce peste 17,1 milioane de tone de petrol pe an și a fost o țintă regulată a atacurilor.

Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat că resturile dronelor au lovit o întreprindere din regiune, precum și mai multe clădiri rezidențiale.

"Spre marele nostru regret, trei persoane au fost ucise şi 12 rănite, inclusiv copii", a anunţat el pe Telegram, precizând că două clădiri de apartamente au fost lovite. El a mai spus că resturile de la drone ucrainene au căzut şi într-un complex industrial, pe care nu l-a identificat.

Acest atac survine la o zi după atacuri aeriene ruseşti la scară largă asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, care au ucis cel puţin 24 de persoane, între care trei copii, conform unui bilanţ actualizat de vineri al serviciilor de salvare ucrainene.

Ucraina şi Rusia şi-au reluat atacurile aeriene reciproce în noaptea de luni spre marţi, după expirarea unui armistiţiu de trei zile mediat de Statele Unite în timpul ceremoniilor de marcare a sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Riazan, situat la aproximativ 200 km sud-est de Moscova, găzduieşte o mare rafinărie de petrol.